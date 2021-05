Konzertreihe : Arena Open Air Sommer: Niedecken, Antilopen Gang & Co. kommen nach Trier

In einer neuen Konzertreihe werden im Sommer unter anderem BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken, Comedian Johann König und die Antilopen Gang vor der Arena Trier auftreten. Alle Details zu den Shows und den Tickets.

Line-Up wird laufend ergänzt

Mit Blick auf die stabilen Inzidenzen und eine gute Impf-Entwicklung in der Region wollen Konzertveranstalter Popp Concerts und die MVG Trier endlich wieder Live-Events ermöglichen. Unter sicheren Bedingungen und mit strukturiertem Hygiene-Konzept, verwandelt sich der Vorplatz der Arena Trier erneut in ein Open Air-Gelände. Nachdem im vergangenen Sommer noch vor allem regionale Künstler den Event-Kalender prägten, weiten die beiden Kooperationspartner das Portfolio in diesem Jahr deutlich aus und präsentieren zum Start ein Line Up mit überregionalen Künstlern, das laufend ergänzt wird.

Sechs neue Shows zum Start

Zum Start gehen nun sechs neue Shows in den Verkauf. Am 29. Juli wird die Antilopen Gang zu Gast an der Mosel sein. Die Hip-Hop-Band aus Düsseldorf und Aachen reist mit Danger Dan an, der grade mit seinem Album „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ in den letzten Wochen für großes Aufsehen gesorgt hat. Eben ein solches hat auch das neue Album „Delirium“ von Fatoni & Edgar Wasser entfacht. Am Freitag landete das Album auf Platz 4 der Charts, nun gehen die beiden Rapper auf Tour und werden am 12. August auf dem Arena Vorplatz die Songs live performen. Weniger vom Sprechgesang, sondern eher aus der Liedermacher-Richtung kommen Funny van Dannen (31.7.), Wolfgang Niedecken (8.8.) und Thees Uhlmann (22.8.). Während Uhlmann vor allem Songs seines aktuellen Albums „Junkies und Scientologen“ im Gepäck hat, wird Niedecken Stücke und Texte von seinem großen Vorbild Bob Dylan vortragen. Musikalisch begleitet wird Niedecken dabei von seinem langjährigen Freund, dem Pianisten, Arrangeur und Big-Band-Dirigenten Mike Herting. Komplettiert wird das Staraufgebot von Comedian Johann König (18.08.). Das Konzert von Tocotronic am 20.08. ist bereits schon seit längerem im Verkauf und wird in das bestehende Arena Open Air Sommer-Line Up integriert.