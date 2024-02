Mit Seitenhieb gegen die AFD Große Schlager-Show ohne Weichspüler: Kerstin Ott begeistert in Trier 3500 Fans (Fotos)

Kerstin Ott hat in den vergangenen Jahren einen kometenhaften Aufstieg in der Schlagerwelt hingelegt, nachdem ein Remix ihres Songs „Die immer lacht“ (2016) durch die Decke ging. Dabei könnte man meinen, dass in der oft weichgespülten Schlagerszene eine offen lesbische, vegane Frau auf Vorbehalte stoßen könnte.