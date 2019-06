Bildende Kunst / Artothek : Artothek nimmt neue Werke an

Trier (aheu) Wer zeitgenössische Kunst nach dem Prinzip einer Bibliothek ausleihen möchte, kann sich an die Artothek in Trier wenden. In der Tufa besteht seit 1992 die Möglichkeit, originale Werke gegen eine geringe Gebühr mitzunehmen, ob für die private Wohnung, die Praxis oder das Büro.

Damit werden auch regionale Künstler unterstützt, die sich präsentieren und damit bekannter machen können.

Nun steht der jährliche Wechsel des Artothekbestandes an, die Tufa bestückt ihre Regale mit neuen Werken. Künstler aus dem Großraum Trier können zwischen 18. und 30. Juni ihre Bilder einreichen.