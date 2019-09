Trier : Auch Schnitzel bereiten eine schöne Kindheit

Fee Badenius mit ihrer Gitarre im Kasino am Kornmarkt. Foto: Eva-Maria Reuther

Trier Im Kasino in Trier hatte Fee Badenius die Lacher auf ihrer Seite. Bei einem Thema wird es besonders rührend.

Also dass das schon mal klar ist: In Witten als Zwiebelkönigin zu reüssieren ist weit schwieriger als Verteidigungsministerin zu werden. Immerhin muss man beim Kreativwettbewerb an der Ruhr noch aus der letzten Zwiebel eine achtbare Figur machen und Zwiebel-Leicht-und Schwergewichte richtig einschätzen können.

Derart Lokalkoloristisches erfuhr nebst anderen Erkenntnissen aus der menschlichen Provinz sowie praktischen Tipps für den Alltagsgebrauch das herrlich amüsierte, zuweilen nachdenkliche Publikum im ausverkauften Kasino am Trierer Kornmarkt. Dorthin war am Samstag Fee Badenius mit ihrem fabelhaften Trio zum Mosel Musikfestival gekommen. Ein Heimspiel quasi für den Pianisten Johannes Still, der aus Trier stammt.

Auch die Liedermacherin und Musik-Kabarettistin wusste, wie sie gleich eingangs klarstellte, nach einer Führung schon alles über die Moselmetropole. Schließlich geht es bei Stadtführungen wie bei Aussprachen unter Partnern. Nach sieben Stunden ist endgültig alles gesagt. Mit Witten war das damals anders.

Den Ruhrpott hatte die gebürtige Hanseatin aus Lübeck sozusagen seinerzeit blind angesteuert. Inzwischen scheint die Beziehung allerdings gefestigt, wie ihre musikalische Liebeserklärung an die Stadt mit dem freundlichen örtlichen Nahverkehr nahelegt. Ein wenig erinnert Badenius Hymne an Witten an Herbert Grönemeyers „Bochum“, nur ist sie viel zarter. Ohnehin ist das eines der großen Talente der gelernten Waldorf-Pädagogin. Sie spielt virtuos auf der schwierigen Klaviatur der leisen Töne und hat dabei dennoch die Lacher auf ihrer Seite. Nicht zuletzt , wenn sie über sich selbst lacht. Das kann die Kabarettistin wunderbar.

Für eine Überraschung ist sie zudem immer gut. Zuweilen erwischen einen ihre Pointen kalt, wo eben noch alles so vernünftig schien. Dabei bleibt Fee Badenius am Puls der Zeit. Ganz ohne weltverbessende Attitude bringt sie den ganz normalen Wahnsinn passgenau auf den Punkt, ob es nun Schönheitswahn, das neue Selbstbewusstsein von Schülereltern oder das schwere Leben von Vegetariern ist, mit allen Versuchungen, denen die Fleisches-Lust immer wieder erliegt. Versteht sich, dass man dem verzehrten Schnitzel trotzdem eine schöne Kindheit gewünscht hat. Die Künstlerin, der man noch immer das hanseatische Hochdeutsch anhört, ist wahrhaft lebensklug.

Was unsereins bisweilen so unlösbar scheint, wird nach ihrem Liedvortrag ganz einfach, wie etwa die unleidige Sache mit dem Abnehmen nach der bekannten Diät „FDH (Friss die Hälfte)“. Ist doch ganz simpel, wissen wir jetzt. Einfach das Doppelte kochen. Die schwere leichte Kunst der Liedermacherin kann sich witziges Understatement leisten. Fernab ausgetretener Comedy-Pfade nimmt sie auf ihre leise, humorige wie klarsichtige Art die alltäglichen Narreteien und sich selbst auf die Schippe.