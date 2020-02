Theater : Auf der selbstzerstörerischen Suche nach der Heimat – Ein Monolog im Trierer Kasino am Kornmarkt

Auf der selbstzerstörerischen Suche nach der Heimat – Ein Monolog im Trierer Kasino am Kornmarkt

Trier Bei der Premiere des Stückes „Dreck“ von Robert Schneider im Kasino Trier glänzte Norman Stehr in der Hauptrolle. Das Publikum war gebannt.

Das Bühnenbild im Kasino ist karg: schwarze Vorhänge ringsum und ein unbequemer Holzhocker, auf dem man nicht lange sitzen möchte. Norman Stehr als der irakische Student Sad verbringt jedoch einen Großteil des Abends vor rund 80 Zuschauern auf eben diesem Hocker. Er erzählt von seinem Leben als illegaler Einwanderer in Deutschland, dessen Sprache, Literatur und Philosophie er so liebt. Jahrelang träumte er davon, in diesem Land leben zu dürfen.