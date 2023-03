Aufgeschlagen – Neue Bücher „Die Meerjungfrau von Black Conch“ Mythos – mit dem Sound eines Reggae

Kurz: In der Geschichte geht es um Arielle, Prinzessin und Tochter des Herrschers über das Meeresvolk, Triton. Sie sehnt sich nach einem Leben unter Menschen. Schon weniger bekannt, ist das Leben der Melusine – ebenfalls eine Meerjungfrau, die aber einen Prinzen heiratet. Als der – angestachelt durch die Verwandtschaft – sein Gelübde verletzt und seine Frau beim Baden beobachtet, verschwindet sie wieder in der See.