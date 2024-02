Aufruf: Schicken Sie Fotos! Museum sammelt Ansichten vom Trierer Dom

(aheu) Der Dom gehört zu den meist fotografierten Motiven in Trier. Vor genau 50 Jahren wurde das schon von den Römern begonnene Bauwerk umfassend renoviert. In Erinnerung daran zeigt das Museum am Dom vom 11. April bis zum 8. September 2024 die Ausstellung „Der Trierer Dom im Wandel. Was tut die Schnecke vor dem Altar?“. Zu einem Teil dieser Ausstellung können all diejenigen beitragen, die selbst schon Bilder im oder am Dom gemacht haben. Das Museum ruft alle Interessierten auf, ihre persönlichen Ansichten im Rahmen eines Fotowettbewerbs einzureichen. Dessen Titel: #meinDom – Fotowettbewerb.