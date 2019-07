Trier : Brite eröffnet Orgelsommer

Trier Beim Internationalen Orgelsommer feiern gleich zwei Chöre Jubiläum.

Unter O’Donnells Leitung gewann der Chor der Westminster Cathedral in London den Schallplattenpreis des Jahres für seine Einspielung von Werken von Frank Martin und Pizzetti. Außerdem erhielt der Chor einen Preis der Royal Philharmonic Society. O’Donnell tritt regelmäßig mit den BBC Singers auf. Außerdem ist er Gastprofessor für Orgel und Chorleitung an der Royal Academy of Music, der er auch als Ehrenmitglied angehört, und hat an der Yale Universität und dem Curtis Institut unterrichtet. Von 2011 bis 2013 war er Präsident des Royal College of Organists.