Ausstellungen Von den Widersprüchen des Raums

Der Raum ist ebenso Bestandteil unseres Alltags wie unserer Ideenwelt. Wir sprechen von Wohn-, Erholungs- und Lufträumen. Architekten fassen Raum in Kubikmetern, Innenarchitekten gestalten ihn. Im Spielraum, den wir haben, fasst unsere Sprache die Idee des Raums, genauso wie in den sogenannten über die erfahrbare Wirklichkeit hinaus reichenden Vorstellungsräumen. Was nun ist der Raum wirklich, und was hat er mit der Zeit zu tun? Ist er nur eine Idee und zeit- und grenzenlos oder ist er abhängig von Begrenzungen und erst durch seine Beziehung zur Materie als Raum wirklich und anschaulich?