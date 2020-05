Kunst : Er bringt Bilder zum Klingen

Trier Die Trierer Gesellschaft für Bildende Kunst widmet ihre erste Ausstellung in der Galerie Palais Walderdorff nach der Corona-Zwangspause dem Münchner Fotokünstler Georg Küttinger.

Was ein hoher Berg, ein grüner Wald, ein rauschender Wasserfall oder ein stiller See beim einzelnen Betrachter hervorruft, hängt von seiner Stimmung, seiner Tagesform, seinem Standort und nicht zuletzt von den inneren Bildern ab, die er gespeichert hat. Die subjektive Wirklichkeit liegt im Auge des Betrachters, seiner Innen- und Außenschau. Wer eine Landschaft anschaut, begegnet somit nicht nur einem Naturraum, sondern auch sich selbst. Einer, der sich mit solchen Phänomenen künstlerisch auseinandersetzt und sie in seinen Bildern veranschaulicht ist Georg Küttinger. Als „landscapes: remixed“ sind seine Arbeiten jetzt in der Galerie Palais Walderdorff zu sehen. Die Fotografien des Münchner Fotokünstlers sind gleichermaßen Reflexionen zum Thema Landschaft, wie zu Wahrnehmung und Bildfindung. Damit steht er in einer langen Tradition der Landschaftsfotografie und der Landschaftsmalerei. Küttingers groß– und mittelformatige Fotomontagen sind vielteilige auf Zeichen reduzierte Echoräume seiner Landschaftsbetrachtungen, die er in seinen Bildern zu neuen Kompositionen vielfältig verdichtet. Als Mix aus Aufnahmen in der Natur und aus Atelierarbeit ist die Entstehung seiner aus zahllosen Fotos zusammengesetzten Bilder extrem aufwändig. Um seine Landschaften vor Ort zu fotografieren ist der Künstler weltweit unterwegs, zu den Niagara-Fällen, ebenso wie in Gletschergebiete, nach Lanzarote oder Venedig. Von unterschiedlichen Standorten nimmt er dort seine Motive fotografisch ins Visier.