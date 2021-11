Kunst : Maharadschas, Nashörner und das Ruhrgebiet

Johannes Brus’ Werk „Nashorn“. Foto: Eva-Maria Reuther

Das Haus Beda in Bitburg zeigt Werke von Johannes Brus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eva-Maria Reuther

Zwischen der „mémoire volontaire“ und der „mémoire involontaire“, dem bewussten und dem unbewussten Gedächtnis, unterscheidet Marcel Proust, der Autor des umfangreichsten Erinnerungswerks aller Zeiten „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“. Wer in diesen Tagen die Neue Galerie im Haus Beda besucht, dem kommt unversehens die Unterscheidung des französischen Schriftstellers in den Sinn. Dort im Erdgeschoss des Bitburger Kulturzentrums werden derzeit Arbeiten des in Essen lebenden Künstlers Johannes Brus gezeigt. In der wohltuend ruhig und klar präsentierten Ausstellung stellt sich beispielhaft jene neue Bildwirklichkeit und ihr poetischer Raum dar, die aus der Verschränkung von willkürlicher und unwillkürlicher Erinnerung, von Realität und Vorstellungskraft entstehen.

Zu sehen sind in Bitburg plastische Arbeiten, Zeichnungen, Fotogramme und bearbeitete Fotografien der Werkgruppen „Maharadjas“, Tiere, Stillleben, sowie Selbstporträts. Unter den Plastiken sind Brus bekannte Elefantenköpfe mit ihren impressionistisch bearbeiteten Oberflächen und ein Nashorn sowie Arbeiten seines „Brancusi-Zyklus“. Seit jeher ist der ehemalige Professor der Hochschule für Bildende Kunst in Braunschweig ein Crossover Künstler, der unterschiedliche Medien und Ausdrucksformen nutzt und gestalterisch verbindet. Seit seinen frühen Arbeiten spielt die Fotografie dabei eine wichtige Rolle.

Als eindrucksvollste Werkgruppen der Bitburger Schau präsentieren sich Brus’ „Maharadja“-Serie und seine Ruhrgebiet Bilder. Bei den jeweiligen Gruppen handelt es sich um historische Fotografien, die der Künstler bearbeitet hat. Mit beiden verbindet ihn zudem eigene Erfahrung und persönliche Erinnerung. Brus ist in Gelsenkirchen geboren. Im Ruhrgebiet hat er in einer Industriehalle auch heute sein Atelier. Nach Indien, ins legendäre Reich der Maharadschas, führte ihn vor Jahren eine Reise. Als wandfüllende, mehrteilige Großformate dominieren die bearbeiteten Maharadscha-Fotos den ersten Ausstellungssaal. Das hochwertige Baryt-Papier vermittelt sogleich den Eindruck musealer Qualität. Gleichsam aus einer entrückten Zeit tauchen aus dem Bildgrund die Figuren der indischen Großfürsten auf. Mit der goldfarbenen Tönung, dem traumblauen Hintergrund schafft Brus eine neue, die Wirklichkeit überschreitende Realität, in der sich Erinnerung und künstlerische Gegenwart verdichten. Darin verschwimmen die Formen. Das einstige Wissen vom Bild wird zur abstrakten, poetischen Vorstellung.

Eindrucksvoll sind auch Brus schwarz-weiße chemisch bearbeitete Fotografien aus dem Ruhrgebiet, in denen sich die industrielle Alltagswelt als dramatisches Szenarium in Grautönen mit vielfältiger Binnenstruktur darstellt. Der 1942 geborene Absolvent der Kunstakademie Düsseldorf gilt als einer der wichtigen Vertreter der rheinischen Avantgarde der stürmischen sechziger Jahre. Experimentierfreude und der Widertand gegen herkömmliche Kunstformen und Produktionsprozesse trugen ihm den Ruf eines eigenwilligen Bilderstürmers ein. Mehrdeutigkeit, ironische Brechung, Hintersinn, kennzeichnen sein Werk.

Eines seiner Schlüsselwerke ist die berühmte „Gurkenparty“ von 1971/72, bei der er Flaschen und Gurken zu Stillleben auf einem Tisch arrangierte. In deren Folge stehen auch die Bitburger Stillleben. Überhaupt arbeitet Brus in Prozessen, in denen er das Motiv, als Thema mit Variationen immer neu aufgreift und gestalterisch weiterführt. Der Essener Künstler macht bekanntlich mit der Satire selbst vor den Heroen der Kunstgeschichte nicht halt. Am berühmtesten sind seine „Brancusi-Paraphrasen“. Teile der ironischen Auseinandersetzung mit dem rumänischen Bildhauer sind in Bitburg zu sehen.

Was noch vor ein paar Jahren die Gemüter erregte, ist heute allerdings längst kunstgeschichtliche Reminiszenz und manifestes Zeugnis einer an die Erinnerung verlorenen Zeit.