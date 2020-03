Trier : Wer bin ich? Wie stelle ich mich dar?

Trier Viel Prominenz im Trierer Westen: Die Europäische Kunstakademie Trier zeigt Selbstbildnisse von bekannten Künstlern des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung Theobald Simon.

Gleichwohl habe er sich sehr für Menschen interessiert. Dass er sich so ausdrücklich dem Sammeln von Selbstbildnissen widmete, mag für den Kunstliebhaber aus der Eifel auch eine Art zwischenmenschlicher Annäherung gewesen sein. Womöglich war das Sammeln für den promovierten Volkswirt zudem in Goethes Sinn ein Mittel mehr, die eigene Zeit zu ordnen und sie sich über die Kunst anzueignen. Sammelte Simon doch bis auf wenige Ausnahmen (darunter ein hier nicht gezeigtes Rembrandt-Porträt) Selbstbildnisse von Künstlern der eigenen Lebenszeit. Die 90 vorwiegend druckgrafischen Blätter, die aus dem gesamten 20. Jahrhundert (von Beginn bis in die 90er Jahre) stammen, versammeln prominente Namen. Unter ihnen finden sich „Jung-Altmeister“ wie Paul Cézanne, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Conrad Felixmüller, Karl Schmidt-Rottluff, Max Beckmann, Otto Dix, Käthe Kollwitz, Marc Chagall und viele mehr, bis hin zu Künstlern der jüngsten Kunstgeschichte, so Alfred Hrdlicka, Paul Wunderlich und Horst Janssen. Unter den gezeigten Blättern fallen einige Arbeiten besonders auf wie Käthe Kollwitz’ feines lithografisches Selbstporträt in Seitenansicht (1922).