Trier : Die Sinnfrage als Baukasten

Trier Die Trierer Tufa zeigt eine interaktive Installation von Stefanie Manhillen.

Eine Mischung aus Gewissenserforschung, Populärphilosophie und Mitmachaktion präsentiert die Ausstellung „#neue_matrix?“ in der Trierer Tufa. Dort stellt die Mixed Media Künstlerin Stefanie Manhillen die großen Fragen der Menschheit nach Art munterer Kindergeburtstagsspiele zur Debatte. Seit Peter Sloterdijks „Homo ludens“ (der spielende Mensch) wissen wir, dass die menschliche Spezies zum Glück aus unverbesserlichen Spielkindern besteht. Stefanie Manhillen scheint das ähnlich zu sehen wie der Philosoph. Sie setzt auf Spieltrieb. Im großen Saal der Tufa hat die 1973 in Remagen geborene Künstlerin, die auch Leiterin der Kunstschule Sinzig ist, eine interaktive Installation aus mobilen Collagen aufgebaut, vor denen schwarze Täfelchen die Sinnfrage stellen. „Kann man die Welt verbessern?“, liest man da oder „Kann man zur Unschuld zurückkehren?“ Ob man „das eigene Denken kontrollieren“ kann, empfehlen andere Täfelchen als Denksportaufgabe. Aber es geht auch ans Eingemachte. „Dürfte dein Partner/deine Partnerin das Geschlecht wechseln?“ wird die eigene Bereitschaft zur Diversität überprüft. Echt kniffelig ist die Frage: „Willst du lieber sterben oder als Fliege weiterleben?“ (Was bei der kurzen Lebenszeit von Mücken allerdings auch nur ein kurzes Vergnügen wäre.) Da schließt sich logisch gleich die nächste Frage an: „Lieber kurz und heftig oder lang und weniger heftig?“ Eine Frage, die übrigens bereits der römische Philosoph Seneca beantwortet hat. „Nicht lange sondern genug zu leben, sei unser Ziel“ befand der antike Denker. Womit quasi schon mit „Ja“ beantwortet werden kann, was als Nächstes zu reflektieren ist: „Ist das Neue das Alte?“. Geradezu existenziell stellt sich im Zeitalter virtueller Begegnung und sozialer Netzwerke das Problem dar: „Wie wichtig sind Likes?“.