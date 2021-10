Vernissage am 3. Oktober in Bitburg : „Die Werke sind ein Fest fürs Auge“: Das zeigt das Haus Beda in seiner Ausstellung zu Johannes Brus

Ausstellung mit Werken von Johannes Brus in der Neuen Galerie im Haus Beda in Bitburg - Kuratorin Ute Bopp-Schumacher und Stiftungsratvorsitzender Dr. Michael Dietzsch führen durch die Ausstellung. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Eine Ausstellung zu Johannes Brus im Haus Beda lädt ein, das zu entdecken, was bleibt, wenn die Oberfläche durchleuchtet und zerstört wird, um das frei zu legen, was dahinter wartet. Was das für die Besucher bedeutet? Die Kuratorin der Ausstellung erklärt es.