Kunst : Von den Schwierigkeiten der Wahrnehmung - Ausstellung von Anne Haring

Trier Der Trierer Kunstverein Junge Kunst zeigt Arbeiten von Anne Haring, die sich mit einem nicht ganz simplen Thema beschäftigen.

Auch die Saarbrücker Künstlerin Anne Haring widmet sich in ihrer aktuellen Ausstellung in der Galerie Junge Kunst dem Thema der Wahrnehmung und dem daraus resultierenden Problem der Abbildung.

„Exemplarisch“ heißt auch die Schau aus Sperrholzcollagen und einer Wandinstallation, in der die Künstlerin diesen Prozess der differenzierten Wahrnehmung und der neuerlichen Bildfindung am Beispiel ihres Ateliertisches demonstriert. Soll heißen als Abfolge von Dekonstruktion und Konstruktion zerlegt Haring das Objekt ihrer Anschauung, um anschließend die Einzelteile wieder zum neuen Bild zu fügen.

Zum besseren Verständnis hat die 1961 geborene Künstlerin, die bereits vor ein paar Jahren mit sehr schönen Papierplastiken in Trier zu sehen war, einen umfänglichen Begleittext, der von 2018 datiert ist, zum Thema und ihrem Konzept verfasst.

Harings Arbeiten sind absolut schlüssig und logisch, allerdings auch vollkommen blutleer. Was sich in der Jungen Kunst darstellt, sind Serien ausgesprochen kopflastiger, hochdidaktischer Bilder, geradezu bildnerische Versuchsreihen zum Thema. Sinnenfreudiger und wesentlich dynamischer kommt einzig die vielfarbige Wandinstallation daher. Sie wolle bewusste von unbewusster Wahrnehmung in ihren Arbeiten trennen, schreibt Haring.