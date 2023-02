Ausstellung : Ein Credo für die Kreativität

„Why are you creative?“ – diese Frage treibt Hermann Vaske seit langem um. Foto: Eva-Maria Reuther

Trier Am Wochenende wird im Simeonstift die Ausstellung „Why are you creative?“ eröffnet, in der das gleichnamige Projekt von Hermann Vaske gezeigt wird. Im Vorgespräch äußerte sich der Filmemacher zur Vielfalt von Kreativität und ihrer Notwendigkeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eva-Maria Reuther

„So lehrt etwa Hunger den Menschen, Werkzeuge für die Jagd zu erfinden, Kälte lässt ihn Hütten bauen“, beschreibt der Philosoph Ernst Bloch die existenzielle Notwendigkeit, kreativ zu sein. Kreativität ist für den instinktarmen Menschen lebenswichtig und beschränkt sich keineswegs auf das, was gemeinhin unter Kreativ-Berufen wie Künstler oder Designer verstanden wird. Jeder, der ein Problem zu lösen hat, braucht kreative Ideen, ob Hausfrau oder Wissenschaftler, Techniker, oder Kunstschaffender, Unternehmer oder Politiker. Nicht nur um Gegenwartsbewältigung geht es beim Thema Kreativität. Auch Utopien, Visionen, wissenschaftliche Hypothesen und Experimente sind ebenso Ausdruck von Kreativität wie gesellschaftliche Systeme. Kreativität ist also nicht nur vielfältig, sondern auch allgegenwärtig im menschlichen Leben.

1000 Menschen über Kreativität befragt Höchste Zeit also nachzufragen, was Menschen so im Einzelnen motiviert, kreativ zu sein. Hermann Vaske hat das getan und sich dazu auf einen langen Weg gemacht. Drei Jahrzehnte lang ist der Mann, in dessen vielfältigen Tätigkeiten als Filmregisseur und -produzent, Autor, Werbefachmann und Trierer Hochschullehrer sich das Kreativ- Universum seiner eigenen Person verdichtet, in der Welt mit der Frage unterwegs gewesen: „Why are you creativ?“ (aus dem Englischen übersetzt: Warum sind Sie kreativ?). Was er dabei von etwa 1000 Befragten erfuhr, hat er dokumentiert, als Film und in einem Buch zusammengefasst. Das Mega-Projekt wird ab dem Wochenende im Trierer Stadtmuseum Simeonstift gezeigt.

Unter Vaskes Leitung ist der Aufbau gerade in vollem Gang, eine Gelegenheit zu einem Gespräch. Mit der Gelassenheit des Welterfahrenen empfängt Vaske seine Besucherin an der Tür des unteren Ausstellungssaals. Den abwartenden Blick beschirmt eine beige Schirmmütze. Ein paar Schritte durch einen Vorraum und dann stehen die Besucher in einer Art riesigem Echoraum. Anders kann man diesen Saal nicht bezeichnen, dessen Wände quasi gepflastert sind mit kleinen Bildern, die als Text oder Zeichnung die Antworten der Interviewten auf die Frage enthalten: „Why are you creative?“

Arbeit für die Werbeagentur ­Saatchi and Saatchi Die stellt sich unweigerlich auch an den Autor dieser Mega-Dokumentation, Die Antwort ist kurz und völlig unspektakulär: „Weil ich neugierig bin.“ Einzig seine Neugierde habe ihn auch auf die lange Reise seines Umfrage-Projekts geschickt, berichtet Vaske. Mit der Neugier und dem Wunsch, aus den gängigen Denkschemata auszubrechen und etwas anderes zu machen als das Nächstliegende, fing es wohl damals schon an, als der Student seine Ausbildung an der Universität der Künste in Berlin begann. Der Mut sich zu unterscheiden, gehört für Vaske bis heute zu den Grundvoraussetzungen kreativen Eigenstands. „I don´t`be afraid to be different“ (übersetzt: Ich habe keine Angst, anders zu sein), zitiert er frei den Rapper Bill Smith. Und auch Paul Arden, der legendäre Kreativ-Direktor der Londoner Werbeagentur Saatchi and Saatchi, den Vaske als seinen Mentor bezeichnet und dessen Bestseller „Whatever you think, think the opposite“ vor der Unvernunft des scheinbar Vernünftigen warnt, mag den umtriebigen, weltläufigen Künstler davon überzeugt haben, dass nichts riskanter ist, als nichts zu riskieren.

Von Arden kam auch die Idee zum Umfrage-Projekt, erzählt Vaske, der damals ebenfalls als Kreativdirektor der Werbeagentur arbeitete. Das Ambiente entsprach dem Exzentriker Arden. Man saß – so erinnert sich Vaske – am Lagerfeuer in der englischen Landschaft, als Arden den Vorschlag machte, die Gründe der Kreativität zu hinterfragen. Das war allerdings später: Aus Berlin wechselte Vaske erst einmal zum Studium der Filmregie ans American Film Institute nach Los Angeles.

Inzwischen ist der Fachmann in Kreativitätsfragen und Buchautor auch ein angesehener, mehrfach ausgezeichneter Filmregisseur, dessen Filme die ausgetretenen Pfade verlassen und ihre Protagonisten auch mal gegen den Strich bürsten. Zurück zum Umfrage-Projekt: Seit den Neunzigerjahren hat der Weltreisende in Sachen Kreativitätsmotivation, der zwischen New York und Honkong, Berlin und Johannesburg unterwegs über die Kontinente ist, Menschen aus aller Herren Länder und aus allen Milieus befragt; Fazit: Kreativität ist so divers wie die Welt, aber ohne Kreativität kommt niemand aus, der etwas bewegen will. Das gilt für den Physiker Stephen Hawking und sein „You need to be creative, if you got science“ genauso wie für die eben verstorbene Mode-Ikone Vivienne Westwood, Star-Darsteller und Selbstdarsteller Lars Eidinger, Schachweltmeister Garri Kasparow, Freiheitskämpfer Nelson Mandela, Politiker wie Michail Gorbatschow, den Philosophen Slavoj Zizek oder Regie-Legende Bob Wilson.

Unverzichtbar: Eigenständigkeit und Risikofreude Die Vielfalt an Kreativität war für Vaske ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl der Befragten. Der gemeinsame Nenner ihrer kreativen Diversität steht für den Künstler fest. Eigenständigkeit und Risikofreude sind unverzichtbare Grundlagen für Kreativität. „Ich bitte niemanden um Zustimmung“, sagt Vaske. Wut und ein rebellischer Geist sind für ihn weitere Gründe kreativen Auf- und Ausbruchs. Ein markantes Beispiel dafür ist für ihn die russische Künstlerinnen-Gruppe Pussy Riot.

Was denn eigentlich die ganz spezielle künstlerische Kreativität motoviert? Auch da ist Vaske sicher: „Der Künstler braucht Widerstand. Er muss weg von der Masse“. Überhaupt seien Mainstream und Massentauglichkeit eine ganz große Gefahr für das Individuum und damit für Kreativität. Der einstige Werbefachmann des Kunst-Magnaten Saatchi weiß, wie schnell die Bedingungen eines Marktes, der auf Wiedererkennung, Gleichmacherei und schönen Schein setzt, kreative Individualität ausbremsen kann. „Das neo-liberale Glatthobeln aller Kanten ist nicht gut für die Kreativität“, mahnt Vaske.

Antriebsmotoren sind Frust und Hoffnung Bei allem ist er sich der Ambivalenz der Kreativität und ihrer Ergebnisse bewusst. So etwa kann seit ihrer Erfindung die Kernspaltung als Atombombe zerstören oder heilen helfen. Digitale Techniken können Menschen verbinden oder gnadenlos überwachen. Und auch die Motivation für Kreativität ist widersprüchlich. Gleichermaßen Hoffnung wie Frust können zum Antrieb für kreatives Denken und Handeln werden.

Der Weg ist das Ziel Ein Thema, das Vaske auch in seinem Buch „The Dialectic of Creativity“ (Deutsch: „Die Dialektik der Kreativität“) verhandelt. Unstrittig bleibt für ihn: Kreativität ist unverzichtbar. Leider trauten sich viele Menschen nur nicht, kreativ zu sein. Für den Künstler steht fest: „Es kann gar nicht genug gute, originelle kreative Ideen geben. Eine Botschaft, die er in den 20 Jahren seiner Hochschultätigkeit in Trier auch den Studierenden nahezubringen versuchte und für die Vaske auf seinem langen Weg berühmte Kreative zu Zeugen gerufen hat. Denn darum ging es schließlich auf dieser Reise, bei der der Weg das Ziel war: „Mein Projekt ist ein Credo für Kreativität.“ Der Ttel seines aktuellen Buches fragt: „Why are you not creative?“ – und war zugleich Auslöser der Ausstellung im Städtischen Museum Simeonstift in Trier.