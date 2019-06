Open Air mit Midnight Oil : Perfekter Auftakt: So war’s bei Midnight Oil vor der Porta Nigra

Trier Ein Sänger mit jeder Menge Charisma, große Rockhits aus den 80ern, ein begeistertes Publikum vor der Porta Nigra erlebte eine Zwei-Stunden-Show mit reichlich Energie und Botschaft - und trocken blieb es auch noch, wider Erwarten: Die australische Rockband Midnight Oil lieferte den perfekten Auftakt zum Porta3-Festival. Am Donnerstag geht es weiter mit Flogging Molly.

Eine Band, die nach langer Pause wieder richtig Lust hat - so lässt sich der Auftritt von Midnight Oil in aller Kürze zusammenfassen. Viele der rund 1500 Zuschauer vor der Porta Nigra kannten die Songs wie „The Dead Heart“ (als Opener) oder das gefeierte „Beds are Burning“ noch aus den späten 1980ern. Unter-30-Jährige waren kaum im Publikum - was auch darin liegt, dass die australische Band lange pausierte und erst 2017 wieder zusammenfand. Und diese Reunion war eine hervorragende Idee: Peter Garrett, einstiger australischer Umweltminister, ist auch mit 66 Jahren noch eine Rampensau im besten Sinne: Nur wenige Rocksänger haben so viel Ausstrahlung wie der Glatze mit dem exzentrischen Tanzstil.

Aber auch seine Band ist bestens drauf: Im Gegensatz zum ersten Deutschland-Konzert am Montagabend in Hamburg gab’s in Trier deutlich mehr vom „Blue Sky Mining“-Album (1990) zu hören - soetwa das selten gespielte, atmosphärische „Mountains of Burma“, „Antarctica“ und - als erste Zugabe - „One Country“. Mit „King of the Mountain“ beendeten die Oils ein zweistündiges Konzert, das kaum einen Wunsch offenließ: eine grandiose Trier-Premiere der Oils, die vom Publikum auch entsprechend gefeiert wurde. Eine gute Einstimmung gab es zuvor von Wolf Maahn, der gemeinsam mit dem Multi-Instrumentalisten Matthias Keul den Abend eröffnete.