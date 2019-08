Lesung : 600 junge Leser für eine Zuhörerin

Morbach Die Leseförderaktion „Deutschlands Kinder lesen ein Buch“ ist in Morbach mit Hunderten Schülern, einem Bestsellerautor, viel lokaler Politikprominenz und Ministerpräsidentin Malu Dreyer gestartet.

Mit der Aktion werden Kindern und Jugendlichen neue Wege aufgezeigt, sich mit dem Thema Lesen auseinanderzusetzen. Auf der Internetseite „Deutschlands Kinder lesen ein Buch“ kann man sich unter der Rubrik „Mitmachen“ anmelden und findet Ideen, wie man sich intensiver mit einem Buch, in diesem Jahr ist es Stefan Gemmels, auseinandersetzen kann. Die Kinder werden dazu aufgerufen, zu malen, basteln, singen, tanzen, ein Lied oder ein Theaterstück dazu zu schreiben. Die Ergebnisse kann man auf der Homepage hochladen. Unter allen, die mitmachen, wird ein Gewinner ausgelost, dessen Klasse nach Leipzig zur Buchmesse fährt und dort an der Abschlussveranstaltung teilnimmt.

Die Landesregierung kooperiert derzeit mit der Stiftung Lesen, dem Friedrich-Boedecker-Kreis und dem Literaturbüro. Maßnahmen zur Leseförderung sind die Kampagnen „Leselust“, „Lesen schafft Wissen“, das Sonderprogramm „Leseförderung an Ganztagsschulen“ und das Gesamtkonzept „Lesen in der Schule“. Chb

Eva Pfitzner erklärt: „Es ist auf der Internetseite zum einen Material vorgegeben, und es gibt die Möglichkeit, eigene Ideen hochzuladen und so andere daran teilhaben zu lassen.“ Isabell Schu-Schätter, Lehrerin, findet diese Idee sehr gut. Sie meint: „Bücher inspirieren – und so haben die Kinder die Möglichkeit, sich auf verschiedene Weise damit auseinanderzusetzen. Damit wird den Kindern Raum gegeben, sich mit dem Buch auf vielfältige Weise zu beschäftigen“

In die Lesung ging es mit einem Dialog zwischen Stefan Gemmel und Peter Knoter, von dem Schauspieler und Sprecher Rainer Rudloff gespielt, der normale Lesungen total langweilig findet. Er meinte, man sollte es einmal rumdrehen und alle lesen lassen, und einer sollte zuhören. Das hat Stefan Gemmel mit den 600 Kindern und Lehrern umgesetzt. Sie haben bei bestimmten Stichwörtern Worte ergänzt, und so ist eine Geschichte entstanden, bei der die Ministerpräsidentin Malu Dreyer die einzige Zuhörerin war. Sein neues Buch stellte Stefan Gemmel in einer kleinen Lesesequenz und mit Zeichnungen vor. Darin geht es um ein Pirateneinhorn, das Abenteuer erleben möchte, und eine Elfe, die fast aus dem Elfenreich herausfliegt, weil sie so wenig elfenhaft ist. Zudem gab es eine Live-Videoschaltung in seinen Verlag nach Hamburg, damit die Kinder den einmal gesehen haben. Das möchte Stefan Gemmel auch weiterhin tun, Liveschaltungen machen beispielsweise aus einer Druckerei oder einer Buchhandlung, um mit seinen Lesern in Kontakt zu bleiben.