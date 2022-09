Undercover-Recherche : „Wir müssen begreifen, was das für eine tödliche Gefahr ist“

Foto: Jean-Marc Turmes

Er recherchierte verdeckt in Burschenschaften, bei Reichsbürgern, Neo-Nazis, Gangsta-Rappern und unter Islamisten - und traf überall auf einen ähnlichen Frauenhass: Tobias Ginsburg sprach mit TV-Redakteur Andreas Feichtner über brandgefährliche Netzwerke, eine bedrohliche Entwicklung und er sagt, was Putin und Trump damit zu tun haben. Am Mittwoch, 21. September, präsentiert Ginsburg im Mergener Hof sein neues Buch.

Herr Ginsburg, Sie beschreiben in Ihrem Buch sehr unterschiedliche Gruppierungen der extremen Rechten aus nächster Nähe. Was eint diese Männer, diese „letzten Männer des Westens“? Woher kommt der Frauenhass?

Tobias Ginsburg: „Die letzten Männer des Westens“ ist eine Selbstbezeichnung, eine Idee aus der extremen Rechte. Da herrscht die Idee, die westliche Welt sei degeneriert und verweichlicht, und hinter Feminismus und Liberalismus stecke eigentlich ein Angriff auf die „wahre“ Familie, den Mann, das „Volk“. Ich kenne diese Idee schon seit langer Zeit: Seit bald 13 Jahren recherchiere ich undercover unter Rechtsextremen und anderen Antidemokraten, ich hörte diese Gedanken von Reichsbürgern und Islamisten, in Milizen und von Möchtegernputschisten. Das Versprechen nach harter Männlichkeit ist dort zentral, die Rückkehr in ein sagenumwobenes Patriarchat, wo dem harten Macker noch alle Macht zukäme. Aber mit dem weltweiten Rechtsruck der letzten zehn Jahre kamen diese Ideen auch in den Mainstream zurück. Plötzlich finden sich solche Sätze in Reden von Politikern, auch von Staatschefs, ob Orban in Ungarn, Bolsonaro in Brasilien oder Trump. Auch Wladimir Putin hat diesen Kampf gegen Feminismus ganz groß auf seine Fahnen geschrieben.

INFO „Die letzten Männer des Westens“ Tobias Ginsburg, Jahrgang 1986, ist Autor und Regisseur. Er studierte Dramaturgie, Literaturwissenschaft und Philosophie. Am 21. September, 20 Uhr, liest er im Mergener Hof in Trier aus seinem Buch „Die letzten Männer des Westens. Antifeministen, rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats.“ (Rowohlt, 16 Euro, Paperback). Tickets gibt es unter anderem bei den Ticket-regional-Vorverkaufsstellen. poppconcerts.de

Was war damals anders, bei ihrem ersten Undercover-Besuch in einer Burschenschaft vor 13 Jahren?

Tobias Ginsburg: In erster Linie, dass diese Ideen einem krude oder völlig irrsinnig vorkommen mussten- etwa die vom Matriarchat, der Zerstörung der Männlichkeit oder einer „Gender-Ideologie“, die unsere Kinder schwul machen wolle. Inzwischen finden sich einige Ideen in der Mitte der Gesellschaft wieder.

Woran machen Sie das fest?

Tobias Ginsburg: Es fängt mit der Sprache an. Heute können sie was von Trans- oder Homo-Lobbys, Staatsfeminismus oder Kulturmarxismus in großen deutschen Zeitungen und Bestsellern lesen. Es ist erschreckend, wie sehr sich derartige Narrative verbreiten konnten! Damit meine ich nicht, dass jeder Antifeminist rechts oder gar ein Antidemokrat sei, aber Angriffe gegen die Demokratie und offene Gesellschaft richten sich eben oft zunächst gegen die Rechte von Frauen und sexuellen Minderheiten. Eben weil man mit diesen Themen auch die bürgerliche Mitte erreicht. Wir haben in Deutschland das Gefühl, dass es doch rund läuft, dass wir doch die Freiheiten haben. Aber darüber vergessen wir leicht, wie kostbar diese hart erkämpften Freiheiten sind. Es ist nicht selbstverständlich, dass unsere Gesellschaft so viel offener geworden ist, dass marginalisierte Menschen am Diskurs teilhaben können, dass Feminismus kein Schimpfwort mehr ist oder queere Menschen heiraten können.

Wenn man einen Blick nach Polen wirft, wo sie auch undercover recherchiert haben, sieht die Lage in Deutschland ziemlich gut aus.

Ginsburg: Vor acht Jahren war Polen auch noch ein Land, das sich immer weiter liberalisierte – heute verlassen queere Menschen das Land, weil sie dort in Angst leben. Weil sie nicht mehr offen leben und lieben können. Feministische Aktivistinnen werden auf offener Straße von der Polizei verprügelt – das war vor acht Jahren nicht denkbar.

Sie hatten sich 2018 schon acht Monate lang bei Verschwörungstheoretikern und Reichsbürgern eingeschleust – wie sehr überschneiden sich die unterschiedlichen Szenen in ihren Denkmustern und Inhalten?

Tobias Ginsburg: Schwierige Frage, ich warne dort etwas vor Pauschalisierung, diese Gruppierungen und Menschen sind doch sehr unterschiedlich. Damals griffen bereits die rechten Verschwörungstheorien und –ideologien um sich, die während der Pandemie quasi omnipräsent wurden. .Aber was diese verschiedenen Gruppierungen und auch die extreme Rechte eint, ist der Glaube an einen großen Komplott und „wir“ als Opfer müssen uns dagegen auflehnen und den Feind zerstören: Das ist ein attraktives Mittel, eine krasse Erzählung, damit gewinnt man eine Menge Leute. Deshalb sind Verschwörungstheorien in allen autokratischen und faschistoiden Bewegungen zu finden.

Sie sind im Fernsehen zu sehen, geben Interviews, gehen auch auf Lesereisen – am Mittwoch, 21. September, werden Sie auch im Mergener Hof in Trier auftreten. Können Sie eigentlich künftig noch undercover arbeiten – oder wird Ihnen das zu heikel?

Tobias Ginsburg: Ach, Gruppierungen die mich interessieren gibt es furchtbar viele und mir fällt keine bessere Art ein, diese gefährlichen Phänomene zu verstehen. Was ich mache: Ich schaue mir die Phänomene aus nächster Nähe an, die mir Angst einjagen. Ich will begreifen, wer die Menschen dahinter sind. Dann habe ich eine Möglichkeit, Leute, die wir vielleicht nur als böse oder dumm oder gefährlich abtun, auch als Menschen zu begreifen. Ich bin Literat, das ist das einzige Mittel, das ich zur Verfügung stehen habe. So versuche ich, mit ihnen zu sprechen und zu begreifen, warum sie dort sind. Manchmal, aber gar nicht so oft, trifft man auf eiskalte Profiteure, auf Demagogen und Menschenfänger. Auf Leute, die durch die Radikalisierung anderer oder durch den Aufruf zur Gewalt profitieren und ich absolut nichts mehr finde, was das entschuldigen könnte – aber das ist die Ausnahme. Das Gefühl, das am allerhäufigsten auftritt, wenn man sich in derartigen Szenen rumtreibt, ist überraschenderweise Mitleid.

Mitleid?

Tobias Ginsburg: Ich will nichts entschuldigen, wirklich nicht. Im Buch gibt’s ein breites Spektrum, da kommen auch ausgewachsene Neo-Nazis vor, von denen ich sicher nicht sagen würde: Ach, die armen Jungs. Aber wir müssen begreifen, dass die radikalisierten Menschen als erstes immer ihre eigenen Leben zerstören. Die stolpern in eine Albtraumwelt, wachen morgens auf und glauben, sie seien im Krieg - und sie gehen abends ins Bett und der Krieg tobt immer noch in ihrem Schädel. Gerade wenn das junge Leute sind, verzweifelte, naive oder labile, die dann in diese vom Hass zerfressene Sumpflandschaft reingezogen werden, dann ist das schrecklich mitanzusehen – und dann wird es gefährlich.

Auch für Sie. Da wurde es während Ihrer Recherchen mehrfach ziemlich knapp, wie Sie berichten…

Tobias Ginsburg: Meist merke ich erst hinterher, in welche Gefahren ich mich da wieder begeben habe. Wenn die wüssten, dass da gerade der Undercover-Jude bei ihnen war, dann wäre ich da nicht gesund rausgekommen. Und trotzdem dominiert da ein Mitleid. Neben all den bedrückenden und oft komischen Geschichten, die ich erlebe, bewegen die Traurigen einen doch schon am Meisten. Das ist schon skurril.

Haben Sie Angst vor Rache? Viele der Protagonisten werden nicht froh sein mit Ihrem Buch.

Tobias Ginsburg: Die Menschen, die ich porträtiere, sind in den seltensten Fall glücklich damit. Klar gäbe es die Möglichkeit, mich zu verstecken und unter Pseudonym zu schreiben. Aber ich glaube, die Macht, die von gewaltbereiten, von antidemokratischen, extremistischen Gruppierungen und Menschen ausgeht, die speist sich aus Angst. Und je mehr wir schweigen, je mehr wir uns verstecken und wir ihnen einräumen, dass sie gefährliche Leute sind, desto mehr Macht bekommen sie. Und ich bin nicht gewillt, ihnen diese Macht zu geben. Es ist wichtig, dass wir laut und sichtbar bleiben.

Um Zugang zu rechtsextremen Gruppen zu bekommen, müssen Sie die Rolle perfekt spielen, sich perfekt anpassen – egal, wie menschenverachtend es zuging. Wie schwer ist Ihnen das gefallen?

Tobias Ginsburg: Ich habe eine einfache Faustregel: Ich bin ein Echo, ein Spiegelbild. Egal, was ich höre: Ich werde nicken und sagen: ‚das stimmt‘ - und es vielleicht in anderen Worten wiedergeben. Ich würde niemals unterstellen: Sag mal, was hältst du denn von den Juden oder von den Schwulen? Nein, ich angle nicht, ich höre nur genau zu, versuche empathisch zu sein. Damit lerne ich einiges. Das ist ja wie bei Fremdsprachen – und ich spreche fließend rechtsextrem.

Fließend rechtsextrem? Wie klingt das?

Tobias Ginsburg: Es gibt Unterschiede, ob man in klassischen Neonazi-Organisationen in Thüringen unterwegs ist oder bei neurechten Schnöseln, die auf Konferenzen rumhängen und die sich sehr viel höflicher ausdrücken. Da ist man natürlich kein Faschist, sondern vielleicht ein paneuropäischer Ethnopluralist mit sozialistischer Neigung - und alle lachen, weil sie wissen, was gemeint ist. Oft merkte ich erst hinterher: Was habe ich da gehört und gesagt? Was für Gewaltphantasien waren das, was für ein mörderischer Wahnsinn hat da gerade stattgefunden?

Sie haben auch Vertrauen gewonnen bei rechtsextremen deutschen Rappern. Auch bei vielen anderen deutschen erfolgreichen Gangsta-Rappern ist Sexismus eher Standard als Ausnahme – befeuern sie damit bei der nächsten Generation den Frauenhass oder zumindest die Rollenklischees? Oder wächst sich das raus?

Tobias Ginsburg: Ich bin gegen Pauschalisieren, auch der Gangsta-Rap ist ein breites Spektrum. Womit ich weder den Frauen-, Juden- und Schwulenhass, den es natürlich gibt, schönreden will, noch will ich mich den überheblichen Schnöseln anschließen, die Rap per se als prollige Unterschichtsmusik abtun. Aber es ist Bezeichnend, dass waschechte Nazis für ihre Propaganda diese Musikrichtung nutzen können – das kaputte Männerbild, die Verachtung für die Schwäche und das vermeintlich Schwache, das ist alles da, das ist bereits salonfähig - sie mussten nur die Sehnsucht nach goldenen Schallplatten mit dem Wunsch nach einen weißen Ethnostaat austauschen, schon konnten sie rechte Parolen in die Kinderzimmer pumpen.

In den USA wurde im Sommer das Recht auf Abtreibung nach fast 50 Jahren gekippt, einige Staaten führen strenge Regeln ein, zum Beispiel in Arkansas oder Alabama. In Polen gibt es unter der rechten Regierung schon die schärften Anti-Abtreibungs-Gesetze in der EU. Sind das Resultate eines Antifeminismus, der überall im Westen stärker wird? Oder ist das unabhängig voneinander zu sehen?

Tobias Ginsburg: Es ist noch böser. Es ist das Instrument Antifeminismus und Frauenhass, das von der extrem Rechten benutzt wird. In dem Moment, als Putin 2011/12 öffentlich bekannt gab, dass er eine harte rechte Politik verfolgen würden, da machte er nicht nur Grenzen zu, er verschärfte auch die Abtreibungs-Gesetze, erließ Gesetze gegen Homosexualität oder er ließ eine feministische Punkband einsperren …

Pussy Riot …