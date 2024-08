Historischer Roman Vor 200 Jahren: Als Wilhelm von der Mosel nach Brasilien zog

Monika Traut-Bonato lebt mit ihrer Familie in Hetzerath und hat Geschichte sowie Politik an der Universität Trier studiert. Lange Zeit arbeitete sie als Redakteurin. Heute schreibt sie als Freie Journalistin, unter anderem auch für den Trierischen Volksfreund. Ihr viel beachtetes Erstlingswerk als Buchautorin, „Verlassene Heimat Mosel“, erzählt die Geschichte der Auswanderer aus dem Moselraum im 19. Jahrhundert nach Brasilien. Es erschien bereits 2016, 2019 kam ihr zweites Buch „Goldrausch in Australien“ auf den Markt. Nun hat sie sich dazu entschieden, einen historischen Roman zu schreiben.