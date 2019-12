Bachs Weihnachtsoratorium : Konzert mit großem Ausrufezeichen

Der Trierer Konzertchor und das Main-Barockorchester Frankfurt schafften in der Ex-Abteikirche St. Maximin für rund 800 Besucher eine Insel der Besinnung. Foto: TV/Martin Möller

Trier Die Weihnachtsmusik von Johann Sebastian Bach in der Trierer Abteikirche St. Maximin war eine Aufführung voller Schönheiten. Ganz ungetrübt lief sie aber nicht ab.

Fast hätte es eine Gegenveranstaltung zum allgemeinen Weihnachtsrummel werden können. Während sich einige hundert Meter entfernt auf Hauptmarkt, Domfreihof und zugehörigen Straßen der Klingklang austobte, empfing die ausverkaufte Ex-Abteikirche St. Maximin rund 800 Besucher in ihrer schmucklosen Monumentalität.

Beim Konzert mit Bachscher Weihnachtsmusik war der Zuschauerbereich abgedunkelt. Nichts sollte ablenken von dem Heilsgeschehen, das der Thomaskantor so faszinierend in Töne setzte. Maximin wurde im überlauten Weihnachten draußen eine Insel der Besinnung. Und die Abdunkelung des Zuschauerbereichs unterstrich noch den Willen des veranstaltenden Trierer Konzertchors zur Konzentration auf geistliches Wort und geistliche Musik.

Auch die vier Solisten nahmen die Vorgabe eines wortbezogenen und zugleich ausdrucksvollen Singens auf. Daniel Johannsens heller Tenor war bei den Rezitativen an Deutlichkeit nicht zu übertreffen, bewältigte die Arie in Teil sechs (Nr. 62) indes eher angestrengt. Raimund Noltes Bass verband Noblesse im Ton mit sprachlicher Prägnanz. Wie schön, wie eindringlich geriet sein Rezitativ zum Choral im ersten Teil (Nr. 7), wie königlich die folgende, große Trompeten-Arie (Nr. 8)!

Antje Bitterlichs klanglich eher schmaler Sopran sang sich nach verhaltenem Beginn Schritt für Schritt frei und brillierte schließlich in der Solokantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ mit makelloser Höhe und sicheren Koloraturen. Und dann Marion Eckstein. Beeindruckend, wie die Altistin gleich nach Beginn des Weihnachtsoratoriums dem Rezitativ (Nr. 3) Kraft und Tiefe mitgab, mit welcher Entschiedenheit sie im Terzett von Kantate fünf (Nr. 51) in das Sopran-Tenor-Duett eingriff („Schweigt, er ist schon wirklich hier“). Und ihr gelang es, der oft vernachlässigten Alt-Arie im dritten Teil (Nr. 31) endlich die Innigkeit mitzugeben, die ihr gebührt.