London stellt Banksy-Kunstwerke aus Banksy-Kunstwerk mit Kran in Ausstellung gehievt

Später wurde das Kunstwerk in einem Vergnügungspark ausgestellt. Nun wurde es samt Mauer nach London gebracht, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Auf Videobildern war zu sehen, wie mehrere Menschen es vorsichtig ins Gebäude bugsierten. Gezeigt wird es nun im Foyer zur Ausstellung „The Art of Banksy“ in der Nähe des Piccadilly Circus.