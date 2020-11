Fernsehen : Barbara Philipp ermittelt wegen Mord an Murot

Wittlich Der neunte Tatort aus Wiesbaden mit Ulrich Tukur als Kommissar Murot läuft am Sonntag, 22. November, 20.15 Uhr, in der ARD. Der Titel: „Die Ferien des Monsieur Murot!“ An der Seite des Kommissars steht Magda Wächter, gespielt von Barbara Philipp aus Wittlich.

