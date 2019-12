Orchester : Neue Impulse aus der Großregion

Luxemburg/Metz Hochklassig und fürs Trierer Musikleben noch zu entdecken: „Le Concert Lorrain“ aus Metz spielt Barock

Am Mittwoch, 18. Dezember, tritt das Metzer Barockensemble mit dem Dresdner Kammerchor im Großen Saal der Philharmonie in Luxemburg auf. Die Leitung hat wieder Marcus Creed. Das Programm konzentriert sich auf Weihnachtskantaten von Johann Sebastian Bach und Bachs Vertonung des „Magnificat“. Es sind Wunderwerke der Kompositionskunst. Bach gibt jedem Werk, jedem Satz ein eigenes Profil. Das führt zu kompositorischen Kunststücken wie dem Einleitungssatz zur Kantate 110 (“Unser Mund sei voll Lachens“), in dem Bach in einen bestehenden Instrumentalsatz einen Chor hineinkomponiert. Und doch ist dieses Komponieren nie rein artistisch. Mit seiner perfekten Kompositionstechnik zielt er beharrlich auf die christliche Verkündigung. Sie steht im Mittelpunkt seiner Musik. mö