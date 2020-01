Trier : Yeah, yeah, yeah: Beatles-Musical sucht Groupies

Trier (red) Am 25. Januar ist „all you need is love!“ - Das Beatles-Musical in der Europahalle zu Gast. Was man zum authentischen Beatles-Erlebnis braucht sind kreischende Fans. Daher sucht Popp Concerts Groupies für die Show in Trier junge Frauen zwischen 18 und 23 Jahren, die Teil des Musicals sein wollen, das nach zwei Jahren Pause wieder auf große Tournee im deutschsprachigen Raum geht.

