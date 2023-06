Nationalsozialisten und Sprache Was von den Nazis übrig blieb

In den vergangenen Jahren hat eine immense sprachliche Sensibilisierung stattgefunden. Genauer: eine Sensibilisierung des Sprechens, die dazu geführt hat, dass mehr und mehr Wörter und Begriffe mit Tabus belegt worden sind, weil sie die Gefühle anderer Menschen, genauer gesagt: der Zuhörer, verletzen (können). Man spricht nur noch vom F-, N- oder Z-Wort, wobei oft lediglich die in diesen Kürzel-Wirrwarr Eingeweihten wissen, was mit diesen Buchstaben gemeint sein oder vermieden werden soll.