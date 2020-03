Konzert Konzert : Reine Natur oder gestörtes Bewusstsein?

Trier 5. Trierer Sinfoniekonzert am Donnerstag mit der 7. Sinfonie von Jean Sibelius.

Die Diskussion begann mit der Wiederveröffentlichung einer eher nebensächlichen Streitschrift. Im Jahr 1968 publizierte Theodor W. Adorno erneut seine „Glosse über Sibelius“, die er 1938 in Amerika veröffentlicht hatte. Damit löste der angesehene Philosoph, Soziologe, Pianist und Komponist Adorno eine Diskussionswelle über den finnischen Komponisten aus – teilweise sachlich-distanziert, teilweise auch mit heftiger Polemik. Adorno hatte noch einigermaßen lax und mit begrenzter Originalität angemerkt: „Symphonien sind keine tausend Seen, auch wenn sie tausend Löcher haben.“ Ulrich Schreibe dagegen – später immerhin Autor des angesehenen „Opernführers für Fortgeschrittene“ – versah Sibelius‘ Tonsprache mit der Überschrift „Musik zwischen Natur und Bewusstseinsstörung“. Ausgerechnet von Strawinsky, dem Adorno nicht gerade zugetan war, ist zudem das knappe und beiläufige Urteil überliefert, nach dem Sibelius „nichts kann“. Wie ernst eine solche Gelegenheitsäußerung zu nehmen sind, muss offen bleiben. Jedenfalls hatte es Sibelius keineswegs nur mit Bewunderern zu tun. Am kommenden Donnerstag (20 Uhr, Theater Trier) spielen die Trierer Philharmoniker unter GMD Jochem Hochstenbach die 7. Sinfonie und zu Beginn die Tondichtung „En Saga“. Spätestens dann kann sich jeder Besucher ein eigenes Bild von Sibelius und seiner Musik machen.