Meinung : Beleidigte Leberwürste und verpasste Chancen

Was Despoten und Populisten diesseits und jenseits des Atlantiks eint: Kritik ist etwas, das sie gar nicht abkönnen. Liegt vielleicht daran, dass sie im tiefsten Inneren ahnen, dass die Kritiker recht haben.

Also reagiert man beleidigt. Jüngstes Beispiel: Hollywoodstar George Clooney (59, Foto: dpa) hat sich mit einer kritischen Bemerkung über den äußerst rechten Ministerpräsidenten Viktor Orban in Ungarn Kritik zugezogen. Außenminister Peter Szijjarto erklärte in einem Facebook-Video dazu: „Offensichtlich mögen wir George Clooney als Schauspieler sehr, (...) doch es zeigt sich, dass seine historischen und politischen Kenntnisse begrenzt sind.“ Clooney hatte sich im Zusammenhang mit den Dreharbeiten zu einem Science-Fiction-Film, der 2049 spielt, über „Elemente des Hasses und der Wut“ ausgelassen, „wie wir sie alle irgendwie in diesem Augenblick der Geschichte erleben. Man braucht nur zu (Jair) Bolsonaro in Brasilien gehen oder zu Orban in Ungarn.“ Irgendwie beruhigend (aber auch logisch), dass Clooney den im politischen Todeskampf wild um sich schlagenden Mann außen vorlässt, der als Betriebsunfall in die amerikanische Geschichte eingehen wird: Der ist nämlich schon ein „Has been“, also nicht mehr der Rede wert, und wird demnächst auf dem Müllhaufen der Geschichte entsorgt.