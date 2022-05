Kultur : Benefiz-Vernissage in der Europäischen Kunstakademie: Fotograf präsentiert Bilder aus dem Ukraine-Krieg

Die Europäische Kunstakademie zeigt hochemotionale Bilder des Pressefotografen Florian Bachmeier, die zwischen 2014 und 2022 auf seinen Reisen durch die Ukraine entstanden sind. Sie werden zugunsten der UNO-Flüchtlingshilfe zum Kauf angeboten. Welches Bild dabei besonders hervorsticht und was Florian Bachmeier in Zukunft noch plant.

Es ist ein wenig wie das Eintauchen in eine andere Welt, wenn man die Bilder, die der Ukraineexperte und Profifotograf Florian Bachmeier auf seinen Reisen seit 2014 durch das kriegsgebeutelte Land gemacht hat, auf sich wirken lässt. Meist ist er international unterwegs, auch in der Ukraine, in die er immer wieder reist. Porträtiert Menschen und dokumentiert deren Schicksale.

Es sind, wie so oft, die Geschichten und Eindrücke hinter den Bildern, die bewegen. So ist für Florian Bachmeier ein Bild von besonderer Bedeutung: Darauf zu sehen ist in diffusem Nebel gehüllt an einer Straße ein christliches Kreuz zu erkennen, ihm gegenüber steht ein leeres Buswartehäuschen. „Dieses Bild ist fast schon metaphorisch“, sagt Florian Bachmeier, der mit nachdenklicher Mine vor seinem Werk steht. „Dieses Bild stellt die Frage, ob die Heimat das eigene Grab wird oder, ob es doch noch eine Hoffnung gibt, das Land zu verlassen. Auf meinen Reisen in die Ukraine konnte ich von Anfang an nie viel Optimismus teilen. Der Krieg war in der Ukraine seit 2014 immer präsent“.