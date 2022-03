Solidarität : Benefizkonzert für Kriegsopfer in der Ukraine

Schweich Am kommenden Sonntag, 20. März, um 17 Uhr findet in der Synagoge Schweich ein Benefizkonzert zugunsten der Opfer im Ukraine-Krieg statt. Auf dem Programm stehen das Trio op. 25 von Beethoven, Mozarts Streichquartett KV 421 und eine „Melodie“ des ukrainischen Komponisten Myroslav Michajlovik Skoryk (1938-2020).

Die Musiker sind Julia Vasilikova und Valeria Pasternak, Violine, Fernando Bencomo, Viola, Christian Ruhnke, Flöte, und Sehee Kim, Violoncello. Alle Interpreten sind Mitglieder bei den Philharmonikern in Trier oder in Luxemburg. Offizieller Veranstalter des Konzerts ist der Verein „Kultur in Schweich“. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um Spenden wird gebeten. Der Erlös geht an die Hilfsorganisation Help e. V. Sie organisiert seit über 40 Jahren weltweit Hilfe zur Selbsthilfe. Internet-Adresse: www.help-evde.