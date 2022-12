Nach Riesen-Erfolg in Berlin : Warum die „schwulen Tenöre“ zuerst nach Trier kommen – und was am Titel nicht stimmt

Johannes Kram (2. rechts) erhielt in Hamburg die Auszeichnung für die Besten Liedtexte (hier mit Darsteller Daniel Philipp Witte, Komponist Florian Ludwig, und Darsteller Tim Stolte, von links) Foto: Johannes Kram

Von der Hauptstadt direkt nach Trier: Die in Berlin gefeierte „Operette für zwei schwule Tenöre“ von Johannes Kram wird nach Trier kommen - in einer ganz eigenen Inszenierung. Regisseur und Darsteller Philipp Witte sagt, was die Zuschauer erwarten wird - und warum es kein Problem ist, dass der Titel in Trier nicht ganz passt.

Es ist nicht unbedingt der Standard, dass es einen der großen Publikumslieblinge der Berliner Bühnen zuerst nach Trier zieht – und nicht vorher nach Köln, München oder Hamburg.

Der „Publikumsliebling“ ist in diesem Fall keine einzelne Person, sondern die „Operette für zwei schwule Tenöre“. Das Stück ist seit der Uraufführung im Oktober 2021 mit großem Erfolg und vielen ausverkauften Vorstellungen in der Hauptstadt zu sehen. Es wurde beim Deutschen Musical Theater Preis 2022 für die besten Liedtexte ausgezeichnet – die gehen auf Johannes Kram zurück, einen gebürtigen Trierer. Dass die „Operette für zwei schwule Tenöre“ ab Mai in der Trierer Tufa zu sehen sein wird – in einer Neuproduktion in Zusammenarbeit mit dem queeren Zentrum Schmit-Z – das geht vor allem auf Daniel Philipp Witte zurück, der in Trier gleich mehrere Rollen haben wird: Er führt Regie, ist zuständig für Choreographie und Ausstattung – und spielt auch eine der beiden Hauptrollen. Die andere übernimmt sein Ehemann Tim Stolte. „Ich bin mit dem Stück schon lange verbandelt“, sagt Witte dem TV. „Ich war einer der beiden Sänger, die einige der Songs 2016 aus der Taufe gehoben haben.“

Vom großen Erfolg des Stücks in Berlin war er nicht sehr überrascht: „Das Revolutionäre daran ist, endlich mal in diesem Genre Operette ein schwules Hauptpaar hinzustellen. Das war, wie man jetzt merkt, bitter nötig und ein großes Bedürfnis für viele Leute, das zu sehen. Das macht den Erfolg aus.“

Lieber das „Landidyll“ mit romantischer Zweisamkeit? Oder das Leben in der Metropole, die alles bietet und nie zur Ruhe kommt – und beides lässt sich bestens verklären. Das ist ein Kernthema in der Beziehung zwischen Jan und Tobi, den Protagonisten des Stücks. Trier ist weder Dorf noch Metropole, aber die „schwulen Tenöre“ seien hier dennoch bestens aufgehoben, da ist sich Witte sicher. „Ich habe Verbindungen nach Trier - und wusste, wie aktiv das Schmit-Z ist und auch, wie sehr zum Beispiel der Rosa Karneval inzwischen verankert ist in der Stadtgesellschaft. Da dachte ich mir: Das müssen wir nach Trier bringen.“ Dann habe ich mit den Autoren Johannes Kram und Florian Ludewig gesprochen und konnte sie davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist.“ Beim Schmit-Z habe er dann offene Türen eingerannt. „Mein Trier-Bezug ist, dass mein Mann und ich eine Regenbogen-Familie in Trier haben. In Trier leben die beiden Mütter mit unseren beiden Kindern. Insofern sind wir regelmäßig in Trier und haben immer mehr Bezug zur Stadt aufgebaut, auch wenn wir in Hamburg leben.“

Was die Inszenierung angeht, werde es einige Unterschiede zur Berliner Version geben. So gibt es neben den beiden Hauptdarstellern eine „Company“, die in Berlin aus drei jungen Männern besteht. „In Trier wird es etwas bunter und diverser, da bestücken wir die Company mit drei Menschen aus dem Umfeld der Rosa Family und des Schmit-Z-Karneval, mit zwei Frauen und einer Drag-Queen – Betty Bacon, Caro und Songwriterin Coremy.“ Sieben Mal soll die „Operette für zwei schwule Tenöre“ in der Tufa zu sehen sein, für fünf Shows ist der Vorverkauf gestartet. Witte verspricht „Walzerseligkeit, Romantik, Beziehungsdrama, viel Komik und einer Prise Operettenkitsch“.

Witte und Stolte haben zwei öfter gemeinsam auf der Bühne gestanden, „für meinen Mann wird es aber eine Premiere sein mit diesem Stück“. Da gibt es auch ein kleines Problem mit dem Titel: Stolte ist zwar auf vielen großen Opern-Bühnen zu Hause, „aber er ist kein Tenor, sondern ein klassischer Bass-Bariton“, sagt Witte: „Das ist ein kleiner Twist, der sich im Stück klären wird.“