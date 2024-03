Promiautor über den Sinn des Lebens Manfred Lütz: Die Frage, ob mit dem Tod alles aus ist, beschäftigt jeden Menschen

Lütz Ich glaube, wenn ein Atheist fünf Stunden lang die Pietà von Michelangelo verständig anschaut, dann kann er Christ werden. Denn da kann man die gesamte christliche Theologie buchstäblich sehen. Die Madonna lächelt ganz leicht. Es ist ein Lächeln vergleichbar mit dem der Mona Lisa von Leonardo da Vinci und doch völlig anders. Die Mona Lisa lächelt in der Selbstgewissheit der Renaissance, die der Auffassung ist, sie sei der Höhepunkt der Menschheitsgeschichte. Michelangelos Madonna lächelt angesichts ihres toten Sohnes, der auf ihrem Schoß liegt. Eine Mutter, die lächelt angesichts ihres toten Sohnes, das geht nur, weil sie wirklich an die Auferstehung glaubt. Und in diesem wunderschönen Leib Jesu kann man Menschwerdung, Fleischwerdung Gottes sehen. An einen Mensch gewordenen Gott und an die Auferstehung glauben die Christen. Das sind doch die entscheidenden Fragen, die alle haben. Ist mit dem Tod alles aus oder gibt es so etwas wie das ewige Leben, das die Zeit sprengt? Auch Musik, das beschreibt Elke Heidenreich wunderbar in ihrem Geleitwort zum Buch, kann die Zeit sprengen und man spürt dann so etwas wie Ewigkeit.