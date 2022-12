Soulkonzert : Beth hat den Blues

Beth Hart gibt ein berührendes Konzert in der Trierer Arena.

Trier Eine begeisternde Show zelebriert Beth Hart mit ihrer Wunderstimme vor 2500 Fans in Trier.

Weiterleiten Drucken Von Dirk Tenbrock

Die Frau ist eine Naturgewalt. Was die kalifornische Blues- und Rockmusikerin Beth Hart am Samstagabend in der Trierer Arena abgeliefert hat, war einfach eine Sensation. Grandiose Musikalität, tiefe Gefühle und eine formidable Band waren die Zutaten für einen Abend, der nachhallen wird.

Schon als sie zum Auftakt durch die Zuschauerreihen zur Bühne geht, erntet sie Verzückung, gurrend und zirpend umgarnt sie das Publikum und sorgt für erste Gänsehautmomente. Und Erregung. Vor allem bei dem Zuschauer im Oberrang, dessen Schoß sie breitbeinig besteigt. Das hat aber nichts Anzügliches oder gar Schockierendes, sondern ist ein natürlicher Teil dieser Frau, die später noch ihre zarte und verletzliche Seite zeigen wird. In ihrem rasend scharfen Outfit entert sie die Bühne und dann geht die Post ab. Und wie!

Mit 50 Jahren ist sie physisch und psychisch auf der Höhe und im Zenit ihres musikalischen Könnens. Mit der hellsichtigen Klarheit eines Ex-Junkies, einer cleanen Abhängigen, macht sie die Ansagen, kein Geschwafel oder aufgesetztes Getue stört. Das wissen die 2500 Zuschauer zu schätzen, und auch Beth Hart nimmt man ab, dass sie sich an diesem Abend in Trier besonders wohlfühlt.

Dem Drogensumpf ist sie entkommen, ihren Dämonen aber nicht, die bekämpft sie mit Musik. Einer Musik, die mit Blues, Rock oder Soul nur unzureichend beschrieben werden kann – die ist ein gewaltiges Gesamtkunstwerk, gespeist aus den Erfahrungen einer starken, aber sensiblen Frau.

Die changiert zwischen purer Lebensfreude und tiefsitzenden Ängsten, wie sie offenherzig erzählt. Und mit Humor. „One eyed Chicken“ sei der Song, der ausdrücke, wie sie sich selbst fühlt. Daneben zeigt sie sinnigerweise auch den „Bad Woman Blues“, den sie unlängst bei „Inas Nacht“ in der ARD performte. Das böse Mädchen kauft man ihr sofort ab und den Blues, ja den Blues, den hat sie sowieso wie keine Zweite. Und diese gewaltige Stimme, mit viel Tremolo, eher rau und tief und laut, aber manchmal eben auch ganz zart und leise. Seit ihrer Zusammenarbeit mit Gitarren-Gott Joe Bonamassa (legendär das Live Video aus dem New Yorker Beacon Theater mit „I’ll take care of you“) und mit Jeff Beck segelt sie auch in Europa auf der Erfolgswelle.

Einige Blues-Balladen bestreitet sie am Piano, auch mal virtuos im Solo. Dann haben ihre wundervollen Musiker eine Pause: Gitarrist Jon Nichols ist schon weit über 20 Jahre an ihrer Seite, da herrscht blindes Verständnis. Mit Kraft und Gefühl agiert Bill Ransom an den Drums und Percussions, die Basslinie darunter legt ganz stoisch Tom Lilly. Bluesrock vom Feinsten, das ist ihre Mission. Und wenn die Computer abstürzen und die elektronisch orchestrale Unterstützung fehlt, findet man sich ganz im Stile einer Folk-Band auf der Vorderbühne zusammen und improvisiert ein ganz großartiges Unplugged-Konzert, das Gänsehaut verursacht.