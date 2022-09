Preisverleihung : Filmfestspiele Simmern: Ein Edgar für „Klondike“

Simmern Die Heimat-Europa-Filmfestspiele 2022 sind am Wochenende mit der Verleihung des Edgar abgeschlossen worden. Wolfgang Stemann vom ausrichtenden Pro-Winz­kino sieht das Festival als Chance, dem Hunsrück unter dem Thema Heimat eine gemeinsame Identität zu verleihen.

In Simmern sind am Wochenende die Heimat-Europa-Filmfestspiele zu Ende gegangen. Drei Wochen drehte sich dort alles um das Motto „Osteuropa zu Gast in Simmern im Hunsrück“, angelehnt an das rheinland-pfälzische Motto des Kultursommers. Zum Abschluss gab es einen prominenten Gast: Jan Josef Liefers, Schauspieler, Musiker, Regisseur und Produzent, vielen bekannt in seiner Rolle als Professor Dr. Börne in den Tatort-Folgen, die in Münster spielen, war vor Ort und wurde als offensichtlicher Sympathieträger von den rund 200 Zuschauern begeistert begrüßt. Er war dieses Jahr der prominente Schauspieler, der den Film auswählte, der mit einem Edgar gekürt wurde, eine Bronzefigur des Hunsrücker Filmregisseurs Edgar Reitz, gleichzeitig Schirmherr des Festivals.