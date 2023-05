1600 Jahre nach seinem Tod Überreste von Bischof Paulinus: Was aus dem Fund wurde

Nach Auskunft von Markus Groß-Morgen, Direktor des Museums am Dom, sind die Forschungen am Bischof Paulinus noch in Gange. „Frühestens im Sommer“ sei mit einem Befund zu rechnen, sagte er auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds. Das liege daran, dass die Kirche für die wissenschaftlichen Analysen nichts bezahlen müsse, sondern diese im Zuge anderer Forschungen miterledigt würden. „Wir sind ja froh, dass die Untersuchungen überhaupt gemacht werden“, so Groß-Morgen. In Stockholm werde versucht, die DNA des einstigen Bischofs zu bestimmen.