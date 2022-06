Geschichtsforschung : “Umarmt den Sarg“ – Neues vom echten Bischof Paulinus

Trier Mit kriminalistischen Methoden haben Forscher das spätantike Grab des Bischofs Paulinus in Trier unter die Lupe genommen. Dabei machten sie spektakuläre Entdeckungen.

Selbst Privatpatienten können nur träumen von dem Gesundheitscheck, der Bischof Paulinus jüngst zuteil wurde. Ob Zähne, Skelett oder Schädel – an diesem Kirchenmann ist alles untersucht, was moderne Apparate und Methoden hergeben, etwa Mikro-CT, Makrofotografie oder Radiocarbondatierung. Dabei ist der Kirchenmann schon über 1600 Jahre tot. Er starb 358 in der Verbannung in Phrygien (heute Anatolien) und soll gemäß der Überlieferung Ende des 4. Jahrhunderts über knapp 3000 Kilometer nach Trier gebracht worden sein. Verehrt wird sein Grab in der Kirche St. Paulin.

Ob es wirklich der Heilige Paulinus ist, der da in dem Sarkophag in der Krypta liegt? Forscher haben jetzt sensationelle Indizien dafür gefunden, dass es tatsächlich Paulinus ist, der da begraben liegt. Im Schädel im Bereich der Nasenhöhle entdeckten sie nämlich die Puppenhülle (Puparium) einer Fliege. Forensische Insektenkundler nahmen sie unter die Lupe und erkannten eine Schmeißfliege, die damals nur im mediterranen Raum und in Südosteuropa leben konnte. „In Trier oder überhaupt in Mitteleuropa wäre es unserer Fliege Chrysomya albiceps vor 1600 Jahre noch viel zu kalt gewesen“, erklären die Forscher, darunter Nicole Reifarth, Restaurationswissenschaftlerin an der Technischen Hochschule Köln. Reifarth hat auch die wertvollen Stoffe, etwa aus Seide, untersucht, die in dem Paulinus-Sarkophag gefunden wurden (TV vom 14. Mai 2022).

Die Fliege bzw. deren Vorform lieferte den Forschern unterschiedlicher Fachrichtungen im „Netzwerk Paulinus“ also das entscheidende Indiz zum Sterbeort. Winzige Teile der Insektenhülle wurden eigens ins Radiocarbonlabor nach Brüssel geschickt, um Genaueres zu erfahren. Daraus ließ sich auch das Alter des Toten, der als Mann im fortgeschrittenen Alter identifiziert wurde, eingrenzen. Es liegt zwischen den Jahren 254 und 412 n.Chr., die größte Wahrscheinlichkeit gar zwischen 324 und 412 n.Chr. Damit kann der Tote tatsächlich der 358 verstorbene Paulinus sein. „Allerdings“, stellen fünf Forscher gemeinsam in einem Aufsatz für den Katalog des Museums am Dom zur Landesausstellung klar, sei dies „kein Beweis dafür, dass es sich wirklich um den Heiligen Paulinus handeln muss“. Andererseits sprechen auch das weitere Grabinventar wie etwa Harze, mit denen der Tote einbalsamiert war, Hobelspäne, Stoffe oder stilistische Merkmale der Lade für eine spätantike Bestattung.

Der Kult um den Heiligen Paulinus reicht ebenfalls weit zurück. So proklamierte bereits in der Spätantike Johannes Chrysostomos in einer Predigt: „Umarmt den Sarg, nagelt euch selbst an das Reliquienkästchen. Nicht nur die Reliquien, sondern sogar die Gräber und Kisten quellen über vor Segen.“ Dass die Menschen solche Aufrufe offenbar befolgt haben, passt zum heutigen Befund eines „langjährigen Anfassens des Schädels“, der übrigens im Jahr 1402 aus dem Sarkophag genommen wurde. Er bekam ein eigenes Reliquiar.

Auch ein berühmter Trierer wirkte bei einer früheren Vermessung des Paulinus-Kopfes mit: Nach der zweiten Graböffnung 1883 kam eine „Kopfvermessungsmaschine“ des bekannten Trierer Originals und legendären Hutmachers Mathias Josef Fischer alias Fischers Maathes zum Einsatz. Bis heute sind Paulinus-Reliquien, also Teile aus dem Sarkophag, auch in Umlauf. So fand, wie Nicole Reifarth und Stefan Schu berichten, erst kürzlich der Heimatforscher Wolfgang Fink in der Pfarrkirche Bischofsdhron eine kostbar umhüllte Zahnreliquie des Paulinus. Die Forscher erhoffen sich davon weitere Aufschlüsse über die Herkunft des späteren Bischofs von Trier. Mithilfe einer Strontium-Analyse ist das heutzutage kein Problem mehr.