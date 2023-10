Vom jungen Werther bis Hildegard Knef Theater Trier zeigt vier weitere Kassenschlager in der Bitburger Stadthalle

In den vergangenen zwei Gastspielreihen habe sich das Konzept bewährt und das Theater Trier sich auch in Bitburg einen festen Platz beim Publikum erspielt, stellen Niklas Schmitt, Sprecher des Theaters Trier, und Michaela Klinkhammer, zuständig fürs Marketing und die Programmplanung der Stadthalle, in einer gemeinsamen Mitteilung zufrieden fest. Ab November werde so nun auch wieder eine Auswahl der bestbesuchten Produktionen aus Trier auch in Bitburg gezeigt.