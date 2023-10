Wie bei Monty Python „Wir sind ein Käfig voller Narren“

Die 56-jährige Gudrun Göbel, Mitglied bei Satiricon seit 2011, hat nun ihre erste schwarze Komödie geschrieben. Dabei kommt sie beruflich eigentlich aus einer ganz anderen Sparte: In Trier hatte sie Wirtschaftsmathematik studiert und arbeitete lange im Investmentfondbereich in Luxemburg. Im Satiricon-Ensemble ist sie vor allem für die Musik und die Adaptierung der Stücke verantwortlich. Es fiel ihr allerdings nicht schwer, ein passendes Thema für ihr Debüt zu finden. „Wir alle lieben den englischen Humor, wo einem manches Mal das Lachen so ein bisschen im Hals steckenbleibt.“ Hinzu kommt ihr Faible für royale Personen. Göbel hat die Figuren an echte Persönlichkeiten und wahre Begebenheiten angelehnt. „Das, was am skurrilsten klingt, ist teils wahr.“ Gibt es in dem Stück eine Verbindung zu Trier? Ja, der berühmteste Trierer, Karl Marx, sei hier der Bezug. „Die Tochter der adligen Blutgräfin ist Kommunistin und eine große Marx-Liebhaberin, das Stück strotzt nur so von Marx-Zitaten.“ Als „hauseigener“ Lektor fungierte Matthias Beer, ebenfalls Darsteller in der Gruppe. „Er war sehr kritisch“, meint Gudrun Göbel.