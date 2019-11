Konzert : Der Tanz auf dem Pfifferling

Esch-sur-Alzette Die isländische Electronica-Avangardistin und Art-Pop-Vorreiterin Björk hat in der ausverkauften Luxemburger Rockhal Halt gemacht, um „Cornucopia“ zu präsentieren.

Dabei gab es musikalisch erstmal ohrenscheinlich wenig Neues: Das Album „Utopia“, von ihm stammen die meisten der knapp zwanzig gespielten Songs, erschien schon 2017. Nach dem sehr introspektiven Vorgänger „Vulnicura“, auf dem sie die Trennung von ihrem langjährigen Partner Matthew Barney tonal verarbeitete, kündigte Björk „Utopia“ als fröhliches Gegenstück an. Sie klinge wie ein „Glückskeks“ kommentierte die Sängerin die wiedergefundene Fröhlichkeit. Auf einer kleinen Konzert-Tour stellte sie die Liedern vor, brillant wie immer, doch mit der Inszenierung schien sie 2018 nur bedingt zufrieden gewesen zu sein und setzte einmal mehr in ihrer Karriere (siehe Info) zu etwas Neuem an. Für den jüngst in New York eröffneten Konzerttempel „The Shed“ entwickelte sie gemeinsam mit der argentinischen Regisseurin Lucrecia Martel eine Extravaganza, wie es sie bisher wohl noch nicht gab. Nach sieben Vorstellungen im Frühjahr ist sie mit „Cornucopia“ jetzt auf einer Mini-Tournee.

Björk Guðmundsdóttir wurde 1965 im isländischen Reykjavik geboren. Als Sängerin sorgte sie in ihrer Heimt schon als Zwölfjährige mit einem ersten Cover-Album für Furore. Als Sängerin der Band Sugarcubes erreichte sie weltweite Bekanntheit und veröffentlichte mit „Debut“ 1993 ihr erstes Soloalbum. 204 sang Björk während der Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerpiele in Athen das Lied „Oceania“ vom Album Medúlla. Nach und nach baute sie auch ihre Karriere als Musikproduzentin, Komponistin, Songwriterin und besonders auch als Schauspielerin aus. Unter adnerem wurde sie für die Rolle der Selma in Lars von Triers Film „Dancer in the Dark“ wurde sie 2000 bei den Filmfestspielen in Cannes als beste Darstellerin ausgezeichnet und für den Oscar nominiert, beendete ihr Filmschaffen allerdings gleich wieder - unter anderem wegen der psychischen Belastung, die durch die schwierige Zusammenarbeit mit von Trier entstand.

Am Rand der Bühne wurde auf ausdrücklichen Wunsch Björks eine Schallbox aufgebaut, in die sich die Musiker immer wieder zurückziehen und einen erstaunlichen Verfremdungseffekt erzielen: Alles klingt nach kleinem Raum. Na? Genau – ganz subtil zitiert Björk mit dem „Instrument“ einen Song, der nichtmal gespielt wurde, dessen rauer authentischer Geist aber stets über dem Konzert schwebt. Schon 1993 sang sie Teile von „There is more to life than this“ in der Toilette eines New Yorker Clubs ein. Björk hat das Rad nicht neu erfunden, sondern einfach dem neuen Fahrzeug angepasst. „Cornucopia“ ist eine visuelle und klangliche Ode an die Natur, an die Menschlichkeit und die mögliche Kraft des Matriarchats. Die Show ist nicht am Puls der Zeit, sie ist der Defibrillator, der das gern ins zombiehafte abrutschende Pop-Business mit zarten bis harten Stromstößen am Leben hält.