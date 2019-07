Volksfreundserie : Blei für den guten Geschmack

Essen, baden, wohnen, sterben. Ab Ende August zeigt das Landesmuseum Trier eine Ausstellung über den Alltag in der römischen Metropole. Vieles davon überrascht. Die TV-Serie informiert vorab über die spannendsten Stücke und Geschichten der Schau.

Doch nicht nur Wein, sondern auch Gefäße für diesen wurden exportiert, was eine Trierer Besonderheit zeigt: Sogenannte Spruchbecher sind bis an die Grenzen des Römischen Reiches vertrieben worden. Die schwarze, metallisch glänzende Keramik war bemalt und meist mit einem Spruch zu Wein und Liebe versehen. So finden sich Aufschriften wie FRUI ME – Genieße mich!