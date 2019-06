Musik : Melancholische Sommernachtsträume

Nach australischen Legenden und irischen Folk-Punk-Größen spielt Singer-Songwriter Tom Odell am dritten Abend bei Porta 3 in Trier. Besonders bekannt ist ein Lied des Briten. Foto: TV/Julia Nemesheimer

Trier Blonder Brite voller Inbrunst: Bei Tom Odell singen Fans in Trier mit, zücken Handys. Und doch fehlt was.

Sonnenschein, blauer Himmel, leicht frischer Wind. Das Wetter hält tatsächlich auch an Tag drei des Festivals. Dennoch bleibt der Porta Nigra-Vorplatz recht leer. Melancholische britische Singer-Songwriter scheinen nicht allzu viele Menschen vor die Tür zu treiben – auch wenn sich vor dem abgetrennten Bereich einige Zuhörer sitzend und stehend eingefunden haben. Die knapp 800 Besucher jedenfalls lassen nicht die Stimmung aufkommen, die man an den beiden Abenden zuvor erleben durfte.

Zuerst jedoch tritt Bartleby Delicate aus Luxemburg auf. Der Singer-Singwriter steht mit Gitarre und Loop-Station auf der Bühne und gibt einen ruhigen, aber passenden Einklang für den Abend. Folk trifft Indietronica – und das mit Ohrwurmfaktor und Klanggebilden, die nach mehr als nur einer Ein-Mann-Band klingen. Hinter dem Pseudonym steckt Georges Goerens, der auch mit der Band Seed to Tree unterwegs ist. Bis Tom Odell dann die Bühne betritt, müssen die Fans sich in Geduld üben. Erst nach 21.15 Uhr setzt sich der blonde Brite an sein imposantes Piano, das in der Mitte der Bühne leicht erhöht aufgebaut ist. Mitgebracht hat er seine Live-Band, bestehend aus der klassischen Gitarre-Bass-Schlagzeug-Besetzung. Ist das Debütalbum noch zurückhaltend instrumentiert und der Gesang über weite Strecken nur vom Piano begleitet, schafft Tom Odell auf seinen beiden folgenden Alben einen intensiveren Sound. Live kommt dieser noch mal eindringlicher zur Geltung, denn Odell singt und spielt voller Inbrunst. Die Verzweiflung in seinen Songs über verflossene und gescheiterte Liebe, unerfüllte Sehnsüchte, das Älterwerden (Odell ist Jahrgang 1990) und tiefe Emotionen. Dabei schöpft er aus seinen persönlichen Erfahrungen und transportiert das mit seinem teils verzweifelt klingenden Gesang so, dass der Gänsehautfaktor durchaus keine Seltenheit hat.