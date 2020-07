Kino-Klassiker : Sonnenbrille auf: Blues Brothers feiern 40-Jähriges

Hamburg/Trier (red) Der Film ist Kult – das gilt auch für die Songs: Vor 40 Jahren kam Blues Brothers in die Kinos. Anlässlich des Jubiläums kommt die Musikkomödie in einer besonderen Version zurück auf die große Kinoleinwand.

Am Mittwoch, 22. Juli, ist die „Extended Version“ in verbesserter Ton- und Bildqualität im Trierer Cinemaxx zu sehen (19.15 Uhr), Die Kinokette kündigt 15 Minuten Zusatzmaterial an.

Wer den Film bisher verpasst hat: Gerade erst aus dem Gefängnis entlassen, gelobt der Ganove Jake Blues (John Belushi) endlich Besserung und hat dafür auch schon eine Idee. Gemeinsam mit seinem Bruder Elwood Blues (Dan Aykroyd) will er ihre alte Band wieder zusammenbringen, um an die 5000 Dollar zu kommen, die dem Waisenhaus fehlen, in dem sie selber früher aufgewachsen sind. Doch während die Brüder alles daransetzen, ihren Plan zu verwirklichen, ist schon bald nicht nur die Polizei hinter ihnen her. Mit John Landis‘ mittlerweile kultisch verehrter Komödie, sorgten die Blues Brothers 1980 für ein unerwartetes Blues- und Soul-Revival in den Charts und im Kino. Neben den beiden Hauptdarstellern. Stars wie Aretha Franklin, James Brown, Cab Calloway, Ray Charles und John Lee Hooker erlebten durch den erfolgreichen Film ein Comeback.