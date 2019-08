Literatur : Noch ein Preis für Trierer Literatur-Blogger

INFO

(aheu) Premiere für die Lesungen ist am Dienstag, 17. September (19 Uhr), in der Europäischen Kunstakademie Trier. An dem Abend warten Valerius und Mareike Fallwickl nicht nur mit Leseproben auf, sondern zeigen den Besuchern auch, wie ihre Quizbox funktioniert und welche literarischen Heilmittel sich in ihrer Bücher-Apotheke befinden. Der Eintritt zur Veranstaltung in Zusammenarbeit mit „Literatur on tour“ kostet 15 Euro einschließlich Bewirtung.