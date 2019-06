Indie-Folk und mehr : Bon Iver in der Rockhal: Der Riss lässt das Licht rein

Esch/Alzette Indie-Folk mit Verfremdung: Bon Iver und sein gefeierter Auftritt in der Rockhal.

Am Dienstagabend auf der großen Rockhal-Bühne, vor den beiden Drummern, umgeben von Saxofon, Gitarren, Bass, Keyboards: Ein weißer Enddreißiger mit schwindendem Haupthaar. Er trägt ein grünes Muskelshirt, das den Blick auf die tätowierten Arme freilegt, darüber breite geschlossene Kopfhörer. Nicht die fast unsichtbaren in den Ohren, wie sie fast alle Musikerkollegen tragen, die sich auf der Bühne hören wollen: Das mag ihn optisch abschotten und distanzieren vom Luxemburger Publikum, bei dem sich Bon Iver sehr freundlich bedankt, wenn auch ein bisschen beliebig. Aber er ist eben ganz nah bei sich, immer. Emotional, introvertiert, zunehmend kryptisch. Der Erfolg macht ja auch nicht alles einfacher. Es gab Zeiten, da wollte Vernon Bon Iver begraben, irgendwann nach dem Hype samt Grammy und vollen Arenen. Zeiten, in denen er Panikattacken hatte und Depressionen, wie er einst berichtete. Die sind zum Glück vorbei, wie es aussieht.

Bei der Show gibt es Codes und Zeichen im Überfluss, auf der LED-Wand – als Teil der sehr geschmackvollen Visuals –, in den Lyrics, im Kopf. Es sind Texte wie eine geschlossene Faust: Man kann sich denken, was drinsteckt, aber nie sicher sein.

