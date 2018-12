Beim Tefftival in der Tufa erwarten die Zuschauer neue Formationen und Projekte. Und das Comeback einer seit 24 Jahren aufgelösten Band. Von Christian Thome

Er wird nicht vergessen. Wie könnte er auch? Sieben Jahre ist es nun her, dass die Trierer Punk-Legende Helmut „Teff“ Steffgen nach Krankheit im Alter von nur 52 Jahren verstarb. Was bleibt, sind Erinnerungen bei allen, die nicht nur musikalisch mit ihm verbunden waren. Und ein eigenes Festival, präsentiert vom TV. Oder eher gesagt, ein Tefftival. Dieses feiert am Sonntag, 23. Dezember, ab 19 Uhr im großen Saal der Tufa seine siebte Auflage – und präsentiert sowohl neue Bands als auch die Wiedervereinigung einer ehemaligen regionalen Größe.

Im Internet findet man nicht viel über Flastic. Logisch, denn die Band gibt es seit 1994 nicht mehr. „Damals war das alles etwas anders“, erklärt der Schlagzeuger der Band, Dieter Hauser. Davor stand Flastic über ein Jahrzehnt lang für gradlinigen Rock aus der Region. Die Band tourte durch Deutschland, hatte einen eigenen Fanclub und nahm verschiedenste Songs auf. Nun sind sie zurück: „Es ist fast schon ein Wunder, dass wir das alles unter einen Hut bekommen haben“, sagt Hauser. Das sei nicht einfach, denn die Lebenssituationen haben sich in komplett verschiedene Richtungen entwickelt. Bestes Beispiel ist Gitarrist Andreas Schmidt, der kurzerhand aus den USA eingeflogen wird. „Wir holen ihn am Sonntagmorgen in Luxemburg am Flughafen ab, proben noch einige Stunden, und dann muss das passen“, sagt Dieter Hauser. Geprobt haben auch die anderen Bandmitglieder in den letzten Wochen – fast schon exzessiv: „Wir proben uns die Finger wund“. Das sei auch notwendig gewesen, erklärt der Schlagzeuger. „Unser Sänger Willy Maxheim etwa hatte seit zehn Jahren keine Gitarre in der Hand“, scherzt er. Spielte man früher locker 25 bis 35 Konzerte im Jahr, warten die eingefleischten Flastic-Fans nun seit 24 Jahren auf das Comeback. Eine einmalige Sache? „Das ist noch unklar“, sagt Hauser und macht Hoffnung. „Aber es macht Spaß, und musikalisch könnte es passen.“ Die Band spielt ausnahmslos Eigenkompositionen in deutscher Sprache. Auch Hits wie „Maria Huana“ oder „Monarchie“, die inzwischen zu Klassikern geworden sein dürften, werden vermutlich nicht fehlen.

Doch bei allem Hype um Flastic sollten auch die anderen Bands des Tefftivals nicht vergessen werden. Allen voran der Hauptact, das Black Porta Projekt feat. Mary‘s Funky Pillars. Die Anfang des Jahres von Frank Haasenritter initiierte Formation spielt ein Set von rund 75 Minuten. Dieses soll das Publikum mit einer Mischung aus Funk, Rock und Soul überzeugen. Diese Mischung zeigt sich auch schon in der Zusammensetzung, denn diese ist mit 15 Mitgliedern kunterbunt gemischt. Mehrere Sänger und Sängerinnen, vier Bläser, ein Keyboard, zwei Gitarren, ein Bass und einige Überraschungen verspricht die Band. Haasenritter macht auch, was das Projekt angeht, Hoffnung: „Wir haben uns zwar für das Tefftival gegründet“, erklärt er, „doch danach wollen wir schauen, ob wir das weiterhin zusammen hinbekommen.“ Besonders schwer sei, so viele Musiker unter einen Hut zu bekommen.

Unter anderem wird das Projekt bei einigen Songs auch von einer der Trierer Musikgrößen unterstützt: Steff Becker. Der Musiker, der erst vor kurzem sein 40-jähriges Bühnenjubiläum feierte (der TV berichtete), erhält außerdem den Ehrenpreis des Teffitvals. Warum? Das erklärt Koordinator Michael Kernbach: „Zu Steff muss man nicht viel sagen. Er hat die musikalische Szene geprägt wie kaum ein anderer.“ Steff Becker und seine Band präsentieren Eigenkompositionen, die ehrliche und aus dem Leben gegriffene Texte mit der souligen Stimme des Sängers verbinden.

Das Programm wird abgerundet von den neuen Bands straws und trevex. Erstere besteht, wie es Michael Kernbach erklärt, aus einem „Best of der Trierer Musikszene“ um Musiker wie den Sänger, Gitarristen und Songwriter Jimmy Feichtner. Die Mitglieder spielten vorher in Bands wie My First Robot, Anderland, The Shanes, Kramsky oder vandermeer und bringen Indie-Rock auf die Tufa-Bühne. Die Band trevex ist so neu, dass sogar Michael Kernbach sich überraschen lässt: „Wir haben die in den neuen Proberäumen des Musiknetzwerkes aufgegabelt. Das klingt alles sehr vielversprechend.“

Karten gibt es für zwölf Euro im TV-Service-Center Trier, unter der TV-Tickethotline 0651/7199–996 sowie unter www.volksfreund.de/tickets