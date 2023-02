Kunstwerk der Woche Brigitte Lichter : Die Malerei als Freiraum

Kunstwerk der Woche Brigitte Lichter

Die intensive, systematische Auseinandersetzung mit der Malerei habe ihr viel gegeben, berichtet Brigitte Lichter. Die Eifelerin aus Ließem, einer Ortsgemeinde in der Nähe von Bitburg, hat zwischen 2018 und 2022 an der Europäischen Kunstakademie das sogenannte Kunststudium absolviert. „Ich hätte nie gedacht, was das mit mir macht“, sagt die Malerin und dabei klingt ihre Stimme begeistert.