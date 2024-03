Editors in Luxemburg Intensive Show im Atelier: Klassiker und ein „Killer“ (Fotos)

Was sich gegenüber dem Konzert im Oktober 2022 geändert hat? Das neue Album spielt weiterhin eine wichtige Rolle, aber auch von „The Weight of Your Love“ (2013) und den ersten beiden Alben „The Back Room“ und „An End Has a Start“ werden ähnlich viele Stücke gespielt - darunter Klassiker wie „Munich“ und als letzte Zugabe „Smokers Outside the Hospital Door“. Den Song „Nothing“ gibt es diesmal in voller Bandversion zu hören, in der Rockhal war er von Tom Smith allein auf die Bühne gebracht worden.