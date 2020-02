Konzert : Britischer Popstar auf Tournee

Esch-sur-Alzette (red) Auf seinem neuen Album „Once Upon A Mind“ besinnt sich James Blunt sich auf seine Wurzeln. Nachdem er auf „The Afterlove“ mit elektronischen Klängen flirtete, kehrt Blunt auf seinem neuen Album zu dem zurück, was er beherrscht: zeitlose Songs schreiben, die Herz und Kopf gleichermaßen berühren.

Am Donnerstag, 5. März, ist der britische Musiker in der Rockhal in Esch-sur-Alzette/Luxemburg zu Gast. Die Karten sind für 59,30 Euro unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996 erhältlich.