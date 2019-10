Literatur : Fakt und Fiktion

Düsternbrook“ heißt der Debütroman von Axel Milberg, der sich damit in die Riege der schreibenden Schauspieler einreiht. Der geborene Kieler, der dem Fernsehpublikum als Tatort-Kommissar Klaus Borowski bekannt ist, hat einen Roman geschrieben, in dem Fakt und Fiktion verschwimmen.

Die Beobachtungen aus den Augen des jungen Protagonisten wirken verträumt, fast wie in einem Märchen. So reiht sich Anekdote an Anekdote, Spannung will jedoch nicht wirklich aufkommen. Milberg erzählt vom Einkaufsbummel mit seiner Mutter im Kieler Karstadt, der ihm eine völlig neue Welt bietet. Diese Erzählungen sind für waschechte Kieler interessant, die sich selbst an die Stadt und ihre Läden in vergangenen Jahrzehnten erinnern können. Doch einige Chancen, der Handlung eine spannende Wendung zu verpassen, lässt der Autor ungenutzt. So die Episode über den jungen Mann aus dem Lebensmittelladen, der möglicherweise Kinder entführt: nichts als ein Nebenstrang, der im Sande verläuft. Auch die Liebesgeschichte über Axels erste Liebe zu der hübschen Französin Francesca ist nicht mehr als eine weitere Anekdote.