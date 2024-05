AUFGESCHLAGEN – NEUE BÜCHER: IN DER GNADE Buchvorstellung „In der Gnade“ – gar nicht so weit von der Realität unserer Tage entfernt

Meinung · Immer wieder von vorn anfangen: Das ist das Mantra von Kate, einer jungen Frau, die verzweifelt darum bemüht ist, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Verachtet von der Mutter, manipuliert vom Vater, einem bigotten Prediger aus Neuengland, der in ihr, so die Andeutungen, mehr sieht als nur eine Tochter, flieht sie in den Süden der USA, um ein eigenes Leben zu finden – ob als Studentin eines Colleges, das vor allem von verwöhnten und verdorbenen „Southern Belles“ besucht wird, als Ehefrau oder Schwangere.

Von Dr. Rainer Nolden

14.05.2024 , 16:08 Uhr

Foto: dtv